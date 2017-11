16. November: Kinostart des Dokumentarfilms DAS KONGO TRIBUNAL

In mehr als 20 Jahren hat der Kongo-Krieg bereits über 6 Millionen Tote gefordert, die Verbrechen des Krieges nie juristisch verfolgt. Viele sehen in dem Konflikt wegen seines globalen Ausmaßes einen dritten Weltkrieg, einen Wirtschaftskrieg im Zeitalter der Globalisierung, denn hier liegen die wichtigsten Vorkommen vieler High-Tech-Rohstoffe, wie Gold und Coltan, die für die mobile Geräte- und Automobilindustrie unerlässlich sind.

Dafür gelingt es Milo Rau Opfer, Täter, Zeugen zu einem einzigartigen zivilen Volkstribunal im Ostkongo und in Berlin zu versammeln um die Verwicklung aller Großmächte und Mitverantwortliche aufzuzeigen. Präsidiert wird dieses Tribunal von einem halb kongolesischen, halb internationalen Expertengremium sowie zwei Anwälten des Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Anhand von Hearings von Opfern, Augenzeugen, Milizionären, Politikern, UNO- und NGO Angehörigen sowie Rohstoffhändlern und lokalen Menschenrechtsaktivisten werden die Massaker an der Kongolesischen Bevölkerung, die fortwährende Gewaltanstachelung zwischen verfeindeten Rebellengruppen und Militär und die gewaltsamen Enteignung und Umsiedlung der Schürfer beleuchtet. Milo Rau fragt sich: wie kommt es, dass der Bürgerkrieg im Kongo 20 Jahre lang dauert und wer hat Interesse, dass es so bleibt?

Parallel zu dem Kinostart, findet eine Symposien-Tour in Deutschland statt. Die Symposien bestehen aus einem Virtual Reality Projekt, der Filmvorführung und einer anschließenden Podiumsdiskussion.

Ebenfalls im November steht Milo Raus Buch zum Projekt „Das Kongo Tribunal“ zum Verkauf und ein interaktives Doku-Game zeigt außerdem in einem Online-Archiv alle zusammengeführten Informationsstränge des globalen Ausmaßes des Konflikt.

Milo Rau rief außerdem das Projekt GENERAL ASSEMBLY ins Leben, was als Ziel hat ein Welt-Parlament zu errichten und eine „Charta für das 21. Jahrhundert“ zu formulieren in der alle Menschen politisches Mitspracherecht erhalten. (realfictionfilme.de)