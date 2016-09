Afrika Süd 4/2016 erschienen

Die neue Ausgabe der Zeitschrift Afrika Süd 4 2016 stellt die Debatte über die Anerkennung des Völkermords (1904-1908) vor allem an Herero und Nama in der damaligen deutschen Kolonie SW-Afrika vor.

Weitere Themen sind: Flüchtlingsschutz ist Politik in Südafrika, Schuldenkrise in Mosambik, politische Satire in Simbabwe, Wirtschaftspartnerschaftsabkommen der EU (EPAs) mit Ländern im südlichen Afrika, Literatur aus Sansibar, Kunst in Angola und Namibia.

http://www.afrika-sued.org/aktuellesheft/

https://www.facebook.com/pages/Afrika-S%C3%BCd/413305868700050