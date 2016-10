Schwerpunkte und Themen im neuen Heft 5-2016 sind:



Kommunalwahlen in Südafrika, Südafrikas Mittelklasse, der mühsame Friedensprozess in Mosambik, Wahlen in Sambia, Tabakanbau in Simbabwe und Malawi, Agrarkorridore in Tansania, Ausstellungen der südafrikanischen Künstler Vincent Bezuidenhout und William Kentridge.

http://www.afrika-sued.org/aktuellesheft/

https://www.facebook.com/pages/Afrika-S%C3%BCd/413305868700050