Aktuelles bettervest-Projekt Tunga Jika in Nigeria

Bei dem Projekt handelt es sich um eine solare Insellösung (also eine Solar Off-Grid-Anlage) für das Dorf Tunga Jika im Bundesstaat Niger, Nigeria. Ziel ist es maßgeblich die Elektrifizierung in ländlichen Gebieten von Nigeria voranzutreiben. Denn die Energieversorgung in Nigeria liegt insgesamt bei ca. 40% wobei in dörflichen Gebieten nur ein Anteil von etwa 25% elektrifiziert sind. (https://www.giz.de/de/weltweit/26374.html)

Das Projekt wird im Rahmen des Energiepolitikberatungsvorhabens der GIZ bis September 2017 im Aufbau gefördert. Dabei wird ein Teil der benötigten Infrastruktur für das Projekt direkt über die GIZ beschafft und dem Partnerstaat Niger übergeben. Dazu gehört die Solaranlage inklusive der Batterie. Der Projektinhaber „Nayo Tropical Technology Ltd.“ muss das Verteilnetz selbst bauen, für das es nun die Finanzierung sucht.

Kredite im Bereich von 50.000 – 2.000.000 € sind in Nigeria fast nicht zu erhalten, falls doch, nur zu Zinsen von über 25 %. Erst mit der zusätzlichen Unterstützung der Crowd kann dieses tolle und wichtige Projekt stattfinden.

Die Gesamtfundingsumme liegt bei 235.300 €. Das Projekt hat eine Laufzeit von 7 Jahren bei einer Verzinsung von 10 %. Jährlich werden 92,5 t CO2 eingespart.

Mehr Informationen erhalten Sie unter diesem Link: https://www.bettervest.com/projekt/SolarPV-NayoTT-GIZ-Nigeria