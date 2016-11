Buchtipp: Ein Coffee to go in Togo – unsere Empfehlung: mitkommen auf diese Reise!

Beschreibung des Verlags: „Ein wahnwitziges Reiseabenteuer auf 14.037 Radkilometern: Markus Weber geht es prächtig. Er hat Freunde, ist gesund und arbeitet als Manager und Prokurist für eine der größten Beratungen weltweit. Eigentlich läuft alles perfekt. Doch irgendwann erscheint ihm sein Berufsalltag belanglos und sein Leben zwischen Meetings und Nächten in Fünf-Sterne-Hotels fremdbestimmt. Als er auf einer morgendlichen Zugfahrt in die Frankfurter Finanzwelt seine Kollegen betrachtet, die vertieft auf ihre Laptops blickend an Kaffeebechern nippen, fasst er einen Entschluss: Er wird aussteigen aus dem Trott, den Anzug an den Nagel hängen und sich auf die Suche begeben. Er wird losziehen, um einen Kaffee zu trinken, in Afrika. Einen Coffee to go in Togo! Es beginnt eine einjährige Reise durch 26 Länder, über eine Strecke von 14.037 Kilometern – und zwar mit dem Fahrrad“! – Na, sowas kennen wir doch längst und haben wir in ähnlicher Form zigmal gelesen?

NEIN! Dieses Buch ist völlig anders. Der Autor schildert mit hervorragender Beobachtungsgabe seine ungewöhnliche Reise, und glauben Sie mir: man kanns nicht aus der Hand legen, vor lauter Spannung wie es weiter geht und welche Abenteuer ihn im nächsten Land erwarten. Wer Afrika und die bereisten Länder kennt, findet sich darin wieder, in Geschehnissen, die so typisch sind, dass man immer wieder darüber lächeln muss. Wer Afrika nicht kennt, bekommt mittels der gut recherchierten Hintergrundinformationen über die jeweiligen Länder gepaart mit der erlebten Realität einen völlig anderen Eindruck von diesem Kontinenten als ihn – von Weber sehr treffend kritisiert – das Auswärtige Amt in seinen Reisewarnungen beschreibt.

Danke, Markus Weber, für dieses tolle Buch, das mir aus der Seele spricht! (Ingrid Aouane)

Conbook Verlag

September 2016 (1. Auflage)

Premium-Broschur mit Einbandklappen, Farbtafel, 464 Seiten

ISBN: 978-3-95889-138-8

€ 12,95 [D], € 13,40 [A], SFr. 20,50* [CH]