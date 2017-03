DAS-Afrika-Pressespiegel, KW 12: Bitte keine Einmischung

Demokratische Republik Kongo (DRC): Die UN Friedensmission in der Demokratischen Republik Kongo steckt erneut in einer Krise. Zum einen läuft das Mandat der MONUSCO als teuerste und umfangreichste Friedensmission aller Zeiten nächste Woche aus und muss erneuert werden. Zum anderen wurde während einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates deutlich, dass die momentane Ausgestaltung der Mission nicht den tatsächlichen Anforderungen an die aktuelle Sicherheitssituation des Landes entspricht.

MONUSCO-Leiter Maman Sidikou musste eingestehen, dass sich die Sicherheitslage im Land erkennbar verschlechtert hat. Daher fordert er eine personelle Aufstockung, vor allem im Bereich der zivilen Polizeikräfte. (Deutsche Afrika Stiftung)

