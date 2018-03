Eine berührende Geschichte: ein Afrikaner aus dem Kongo bedankt sich bei seiner verstorbenen deutschen „Adoptiv-Oma“ für ihre Hilfe bei seiner Integration

„Helene Delvoigt, „Ruhe im ewigen Frieden“, aber danke, dass du eine wichtige Rolle bei meiner Integration in Deutschland gespielt hast“, schreibt uns Halid K’Bidi aus dem Kongo, der in Mönchengladbach lebt und arbeitet und darüber hinaus noch in Viersen als Freiwilliger tätig und Ehrenamtler in einigen Altenheimen ist. Ein bewegender Bericht, den wir gerne so authentisch veröffentlichen, wie er uns übermittelt wurde.

„Jetzt für immer gegangen, im ewigen Traumlosen Schlaf, deine Stimme verstummt, dein Lächeln in unseren Erinnerungen eingefroren, keine Besuche mehr, kein Kaffee mehr zusammen und noch viel mehr worüber wir reden können. Aber sehr viel ist und bleibt am Leben durch die Leben und Werte, die Sie in mir während unseres sehr kurzen gemeinsamen Lebens beeinflusst haben.

Wenn es für du eine Trauerfeier gegeben hätte, hätte ich vielleicht Gelegenheit gehabt, etwas über du zu sagen. Und das ist der Grund, ich muss meine Geschichte durch die Medien erzählen. Wie gesagt, du hast mir viel über Deutschland im Leben zu lernen und mich zu integrieren geholfen. Tatsächlich hast du mir sogar im Tod geholfen, mehr von Deutschland zu verstehen.

Von jenem Abend an, als der Arzt anrief, um mich über deinen Tod zu informieren, bis zu dem Tag, an dem ich mich mit Beamten des Ordnungsamtes treffe. Ich habe viel gelernt, was auch viele Deutsche nicht wissen.

Bis jetzt hatte ich den Wunsch eines Verstorbenen in großem Maße mit dem gebührenden Respekt, den sie verdienen, übernommen. Dinge wie, wo und wie Menschen wollen, dass ihre Beerdigung gefeiert wird; Welche Lesarten und von wem; Welche Musik mag ich usw. Nun, ich habe gelernt, dass man in Deutschland, wenn man arm ist, keine Wahl hat. Ich wurde jedoch von einem Beamten des Ordnungsamtes versichert, dass Ihr Wunsch, in Venlo eingeäschert zu werden, erfüllt sein wird. Nachdem ich all dein Eigentum und deine Schlüssel an dein Haus übergeben habe, wurde ich verlassen und im Dunkeln gehalten, auch wenn du mich als deinen einzigen Verwandten benannt hast.

Doch, ich habe dazu beigetragen, dich glücklich und weniger einsam zu machen. Ich habe dich sogar in deinen letzten Stunden zum lächeln und Lachen gebracht. In der Tat, nur 4 Stunden vor Ihrem letzten Atemzug haben wir gescherzt und Lachen. Wer in der Nähe Ihres Krankenhausbettes war, nicht nur an diesem letzten Tag, sondern auch schon bei früheren Gelegenheiten, auf der Station 3C, Zimmer 343 und 350, kann dies bezeugen. Wann immer ich reinkam, bist du fast aus dem Bett gesprungen und du wolltest nie, dass ich gehe.

Auf deiner letzten Reise ins Krankenhaus wollte ich dich nicht begleiten, weil Taxi Jessen dort war. Aber du hast um mich geweint. Das Taxi musste uns daher zuerst zu mir nach Hause bringen. Um mich vorzubereiten, damit ich dich begleiten kann.

Kaum eine Stunde nachdem ich meine Traurigkeit geteilt hatte, als ich dich weinen sah, als ich die Tür schloss, nachdem ich mich mit Julia, einer Kollegin von SKM, verabschiedet hatte. In unserer Whatsup-Nachricht hatte ich ihr gerade gesagt. Dass ich sehr traurig war und in der Tat betroffen war, dass ich dich weinen sah und dass es in meiner Kultur etwas Schlechtes bedeutet, dass alte Leute die Tränen vergießen. Dann kam der Ruf, dass du für immer gegangen bist.

Ich hatte es von dir leicht und möglich gemacht, in vielen Städten in der Umgebung zu essen und ein warmes und frisches Essen zu genießen. Was vorher für Sie praktisch unmöglich und / oder sehr teuer war. Denn jedes Mal, wenn du ausgehen wolltest, muss es mit dem Taxi sein, selbst wenn du eine kostenlose Fahrkarte in allen Bussen und Zügen hättest, du könntest es nicht alleine machen. Ansonsten kostet dir eine Mahlzeit von nur 10 € mindestens 50 Euro. Und das ist, wenn Sie nur zu ein 10 Minuten Autofahrt Viersen Stadtzentrum ging.

Du hattest Angst vor dem Altenheim und hatten dafür große Angst. Aber habe ich dich da gebracht und du mochtest dort. Nachdem ich dich in einige Häuser eingeführt habe. Du hattest die Aktivitäten dort genossen; Du hast dort viele Freunde gefunden und gemacht. Du wolltest das „Dämmerschoppen und Tanzcafe“ im alten Haus in Eicken Ende in Mönchengladbach nie verpassen. Ich habe die Leiterin da gebeten, Sie jederzeit zu Ihrer Wahl zu akzeptieren. Ich hatte dieses Jahr mit dem „Tagespflege-Team“ im Otto-Zillessen-Haus in Mönchengladbach große Pläne für Sie gemacht, aber alles ist verloren.

Aus diesem Grund hattest dich entschlossen, bei dieser letzten Gelegenheit nie nach Hause zurückzukehren, sondern direkt aus dem Krankenhaus in ein Altersheim zu kommen. Es ist nie entstanden.

Zu Recht, viele Leute sagten und dankten mir, dass ich dir geholfen habe. Aber, du hast mir auch geholfen. Neue Freunde zu finden und viel zu meiner Integration in Deutschland beigetragen. Niemand wird dir danken und hatte ich keine Gelegenheit, das zu tun, aber muss ich sagen und sagen es jetzt, das danke.

In den meisten Orten, die wir gingen, war ich immer der alte Mann aus. Aber du hast mich immer mit Stolz vorgestellt und sehr viele Menschen haben mich aufgenommen und angenommen. Ja wirklich. An den meisten Orten wäre ich, wenn ich nicht bei dir wäre, nicht dorthin gegangen. Und auf diese Weise habe ich viele Freunde gemacht. Viele gehen jetzt nie an mir vorbei, ohne Hallo zu sagen. Viele haben Telefonnummern und andere Kontakte mit mir ausgetauscht. Viele haben mich zu ihren Häusern oder zu einem Kaffee eingeladen.

Du hast mir auch einen deiner größten und wertvollsten Werte mitgeteilt, den du von dir, dem verstorbenen Vater, viele Jahre geerbt hast. dass dein Vater dir immer gesagt hat, „tu alles und irgendetwas, was du kannst, bis du es nicht mehr kannst“. Tatsächlich hast du es geschafft, nach diesem Wert zu leben, bis zu deinem letzten Tag. Trotz deiner Behinderung du so lange allein in deinem Haus geblieben. Ich habe dich dafür bewundert und tief respektiert.

Du hast unsere Beziehung gefestigt und gestärkt, als du die erste Person warst und eine der wenigen warst, obwohl du behindert warst, mein Krankenhausbett zu erreichen. Als ich im August aus meinem tiefen medizinischen Schlaf aufwachte. Was könnte ich mehr von dir verlangen, liebe Helene? Aber um dir alles Mögliche zurückzugeben, einschließlich meiner Zeit. Von dieser Zeit wolltest du immer mit mir an alle mein Termine gehen. Einschließlich all meiner Physiotherapie Termine. Viele Male dachten die Leute, du wärst der Patient.

Ich habe auch von dir gelernt, dass es viele Menschen gibt, die sich abmühen, ohne dass die Netzwerke der Großfamilie und die lokale Gemeinschaft ihnen helfen. Genau wie du hier und in vielen anderen Teilen Deutschlands sind die gesellschaftlichen und familiären Strukturen so zerrüttet, dass viele mittellos, verängstigt und wirklich einsam sind. Und ist das Geld nicht alles.

Ich habe mein Bestes versucht, Leute sowohl hier in Deutschland als auch draußen anzurufen, Leute, über die du immer als Ihre erweiterten Familienmitglieder gesprochen haben. Aber wollten Sie weder von deiner Krankheit noch von deinem Tod wissen. So ist die Welt, in der wir heute leben.

Sie da draußen, wo auch immer Sie sind, wenn Sie Zeit haben, besuchen Sie bitte eine alte oder behinderte Person. Sie sind da, und sind Sie sehr zahlreich und wachsen von Tag zu Tag. Wir lernen auch von Helene, dass wir alle Kandidaten für Behinderung oder Alter sind. Aber weiß ich jetzt auch, dass es auch viele einsame Menschen gibt, die weder alt noch behindert sind.

Von mir, meinem Sohn, Eicken Altenheim und multikultureller Frühstückscrew. Möge der Herr dich segnen. Mögen die Engel dich zu deinem Heiland führen. Möge der Herr dich umarmen und dich für immer in Liebe halten. Sie sind immer noch ein Zeichen der Präsenz an und in uns. Ich bete, dass du „Ruhe im ewigen Frieden“ kleine Helene. Amen“.

Danke, Hamid für dieses wunderschöne Beispiel gelebter Integration und Völkerverständigung! (ia)