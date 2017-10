Magazin Afrika Süd 5, 2017 erschienen

Themen: Wahlergebnisse in Angola, Flüchtlinge in Malawi, Menschenrechtslage in Swasiland, aktuelle politische Situation in Sambia, Schulden in Mosambik und neuer Spielfilm über reisende Händlerinnen im Bürgerkrieg, Korruption in Südafrika, neue Literatur und moderner Tanz in Kapstadt sowie innovative Urbanitätsforschung im südlichen Afrika.

https://www.afrika-sued.org/aktuellesheft/

https://de-de.facebook.com/AfrikaSued/

Im Vorfeld der UN-Klimakonferenz (COP 23) in Bonn:

https://www.cop23.de/

Die elektronische Informationsplattform „Africanclimatevoices“ bietet zahlreiche Studien und Artikel zur Klimapolitik und deren Umsetzung, zu Klimaforschungen, Klimaorganisationen und Klimaberichten aus den SADC-Ländern, die von den Folgen des Klimawandels schon jetzt besonders betroffen sind.

http://africanclimatevoices.com/