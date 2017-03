Quizz / Verlosung: Machen Sie mit und gewinnen Sie 2 x 2 Freikarten für den Film “ A United Kingdom“ (eine wahre Geschichte aus Afrika) oder ein Reise-Handbuch Botswana!

Die Preisfrage lautet: In welchem Land spielt der Film „A United Kingdom“? Zu gewinnen gibt es 2x den Botswana Reiseführer von DuMont (im Wert von 24,99 Euro) sowie 2×2 Kinofreikarten – diese sind bundesweit in jedem Kino einlösbar. Senden Sie eine E-Mail mit der Antwort an: pressafrica-at-africa-live.de („at“ ersetzen durch @). Einsendeschluss: 31.03.2017.

Mehr zum Film:

A UNITED KINGDOM basiert auf außergewöhnlichen, wahren Begebenheiten. Im Jahr 1947 verliebte sich Seretse Khama, König von Botswana, in die Londoner Büroangestellte Ruth Williams. Ihre Heirat wurde nicht nur von ihren beiden Familien, sondern auch von den Regierungen Großbritanniens und Südafrikas abgelehnt. Doch Seretse und Ruth trotzten ihren Familien, der Apartheit und dem britischen Empire – ihre Liebe war stärker als jedes Hindernis, das sich ihnen in den Weg stellte. Sie veränderte die Geschicke einer Nation und inspirierte die ganze Welt. Erscheinungsdatum: 30. März 2017 (Deutschland)

Mehr zum BOTSWANA DuMont Reise-Handbuch

Das ausführliche DuMont Reise-Handbuch beschreibt Botswana flächendeckend, gegliedert nach Reiseregionen. Es legt einen deutlichen Schwerpunkt auf die besonders sehenswerten Städte und Landschaften. Mit Tipps und Adressen Ort für Ort, umfangreichen Hintergrundinformationen sowie einer Extra-Reisekarte.

Mehr zum Buch HIER.

http://shop.dumontreise.de/

http://www.dumontreise.de/

Viel Glück – und sagen Sie bitte, welchen Gewinn Sie gerne hätten, falls Sie nur an einem interessiert sind!