TV-Tipp BBC News: Celebrating Life at 117 – Geburtstag der Ã¤ltesten Frau Afrikas

Samstag, 14. April, 13:30, 18:30 MEZ, Sonntag, 15. April 6.30, 19.30 MEZ: Die Journalistin Priscilla Ng’ethe reist nach Kenia, um den 117. Geburtstag ihrer Urgroßmutter zu feiern.

Elizabeth wurde im Jahr 1900 geboren und gilt als älteste Frau Afrikas. Sie war die fünfte von sechs Frauen eines Stammesführers, der sowohl in der britischen Kolonialzeit, wie auch beim Mau Mau-Aufstand aktiv war. In den Film kommt Priscilla mit ihrer weitläufigen Familie zusammen, um in einem Gruppenfoto den bemerkenswerten Geburtstag von Elizabeth zu feiern. (BBC News, Foto: Peter Price/BBC News)