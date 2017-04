In einer neuen Internet-Präsenz bündelt das Verteidigungsministerium die Informationen zum Engagement der Bundeswehr in Afrika.

Neben den Einsätzen der Bundeswehr in Afrika werden auf www.bmvg.de/afrika die Schwerpunkte der deutschen Afrikapolitik vorgestellt.

Was ist mit Ertüchtigung gemeint? An welchen Einsätzen ist die Bundeswehr in Afrika beteiligt? Und welche strategischen Grundlagen gibt es für das deutsche Engagement? (Bundeswehr, Foto: Bundeswehr/Neumann)