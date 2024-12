02.12.2024: ONE Top-Themen des Tages

Täglich erstellt das Medienteam von ONE in Deutschland einen Nachrichtenüberblick. Die „Top-Themen des Tages“ speisen sich aus entwicklungspolitischen Meldungen mit dem Schwerpunkt Afrika und Entwicklungszusammenarbeit. Hier die heutigen:

1. Wirtschaftsminister Habeck reist nach Ostafrika

Wirtschaftsminister Robert Habeck reist in die kenianische Hauptstadt Nairobi, um am Dienstag den German African Business Summit (GABS) zu eröffnen. Im Fokus stehen Themen wie der Ausbau erneuerbarer Energien und die Anwerbung von Fachkräften, berichten RedaktionsNetzwerk Deutschland und Table.Media. Der Gipfel ist Deutschlands zentrale Wirtschaftsveranstaltung in Afrika, ergänzt das Handelsblatt. Manfred Pentz (CDU), Hessens Minister für Internationales, besucht ebenfalls Kenia, um auf dem Gipfel zu sprechen und Fachkräfte anzuwerben, berichten Zeit Online, Stern.de und Frankfurter Rundschau. Die Region Ostafrika werde in naher Zukunft ein wichtiger politischer sowie wirtschaftlicher Partner für Deutschland und Europa sein, so Pentz. Als erster US-Präsident reist Joe Biden in das südwestafrikanische Angola, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Biden wolle dort das Infrastrukturprojekt “Lobito-Korridor”, eine geplante Zuglinie zwischen dem Süden Kongos, Sambia und dem angolanischen Hafen Lobito, als eine Alternative zur infrastrukturellen Dominanz Chinas auf dem Kontinent unterstützen.

2. Was plant Südafrika für den G20-Vorsitz?

Südafrika übernimmt als erstes afrikanisches Land den G20-Vorsitz und will sich auf integratives Wachstum, Ernährungssicherheit und nachhaltige Entwicklung konzentrieren. Präsident Cyril Ramaphosa will zudem den Globalen Norden stärker in die Verantwortung nehmen, berichtet Verena Garrett, Südafrika-Korrespondentin auf ZDF.de. Laut der Rechtswissenschaftlerin Magalie Masamba sollen zudem die Schuldenanfälligkeit afrikanischer Länder, Entwicklungsfinanzierung und Klimawandel thematisiert werden. Der Erfolg von Südafrikas Präsidentschaft werde davon abhängen, wie gut es unmittelbare Prioritäten mit langfristigen globalen Zielen ausbalanciere, so Masamba.

3. Welt-Aids-Tag: Bezahlbare Medikamente retten Leben

Peter Piot, Chef der Organisation UNAIDS, sprach anlässlich des gestrigen Welt-Aids-Tages im Interview mit Spiegel-Gesundheitsredakteurin Veronika Hackenbroch. Piot fordert die EU auf, die Aids-Forschung und Aufklärungskampagnen zur HIV-Prävention stärker zu unterstützen. Gerade für afrikanische Länder sei es wichtig, dass die EU dort medizinische Hilfe und Aufklärungskampagnen finanziere. Piot zeigt sich optimistisch, dass die HIV-Infektionen bis zum Ende des Jahrhunderts in den meisten Ländern weltweit weiter sinken werden. Der Schlüssel dazu sei, die Medikamente zur Prophylaxe auch für ärmere Länder erschwinglich zu machen. Bisher gebe es hier Abhängigkeiten von reicheren Industrienationen wie beispielsweise der USA. (https://www.one.org/de/ueber-one/pressebereich/top-themen/)