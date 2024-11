07.11.2024: ONE Top-Themen des Tages

Täglich erstellt das Medienteam von ONE in Deutschland einen Nachrichtenüberblick. Die „Top-Themen des Tages“ speisen sich aus entwicklungspolitischen Meldungen mit dem Schwerpunkt Afrika und Entwicklungszusammenarbeit. Hier die heutigen:

1. Globale Gesundheit: Fortschritte in Impfung und Diagnose

Um in Regionen mit eingeschränkter Gesundheitsversorgung den Zugang zu Impfungen zu erleichtern, entwickelt die Firma LTS Lohmann Therapie-Systeme AG das Mikronadel-Array-Patch (MAP). Das Pflaster kann größere Moleküle, wie sie in Impfstoffen enthalten sind, in die Blutbahn transportieren, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Für die Anwendung brauche es kein Fachpersonal oder aufwendige Kühlketten. Die Bill & Melinda-Gates Stiftung unterstütze das Programm mit 4,3 Millionen US-Dollar. Im Interview mit Zeit Online spricht der Mitgründer der Stiftung, Bill Gates, über Fortschritte in der Gesundheitsversorgung und Ziele der Stiftung, wie die Kindersterblichkeit zu halbieren. Malaria sei eine der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Ein neuer Malariatest, der mit einem mobil einsetzbaren Laser funktioniert, soll die Diagnose erleichtern, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Geräte seien flexibel und ohne komplexe Infrastruktur oder Schulung einsetzbar.

2. Mosambik: Proteste gegen die Regierung

Seit den umstrittenen Wahlen vom 9. Oktober halten die Proteste gegen den Wahlsieg der Regierungspartei Frelimo in Mosambik an. Am Montag schalteten die Behörden zum dritten Mal innerhalb eines Monats das Internet ab, berichten Tageszeitung (Taz) und N-tv.de. Polizeikräfte gehen gewaltsam gegen Demonstrierende vor. Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International habe es bereits mindestens 20 Tote gegeben. Besonders angespannt sei die Lage in der Hauptstadt Maputo. Die wichtigsten Oppositionsparteien weisen den Wahlsieg der Regierungspartei Frelimo als gefälscht zurück. Seit 1994 wurde kein Wahlergebnis von unabhängiger Seite als gültig anerkannt worden, ergänzt der mosambikanische Analyst Fredson Guilengue gegenüber der Deutschen Welle.

3. Machtwechsel in Botsuana

In der Kolumne Weltblick der Frankfurter Allgemeinen Zeitung empfiehlt der Politikwissenschaftler Christian von Soest dem designierten US-Präsidenten Donald Trump einen Blick ins südafrikanische Botsuana. Nach der überraschenden Niederlage der Botswana Democratic Party in der vergangenen Woche habe der scheidende Präsident Mokgweetsi Masisi sein Amt friedlich an Duma Boko, den Vorsitzenden des Oppositionsbündnisses Umbrella for Democratic Change (UDC) übergeben. Boko verdanke seinen Wahlsieg auch der hohen Stimmenzahl der botsuanischen Jugend. Diese erhoffe sich von einem Regierungswechsel neue Perspektiven in einem Land, in dem es aufgrund der Wirtschaftskrise an Arbeitsplätzen mangelt. (ONE.org)