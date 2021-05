100 Millionen Dollar für die afrikanische Landwirtschaft

In Afrika trägt die Landwirtschaft am meisten zu den Haushalten vieler Länder bei und beschäftigt einen großen Teil der arbeitenden Bevölkerung. Während diese sozio-ökonomische Bedeutung weithin anerkannt ist, leidet der Sektor weiterhin unter einem Mangel an finanziellen Mitteln.

Die britische Entwicklungsfinanzierungsinstitution CDC Group hat im Rahmen ihres Engagements für den afrikanischen Agrarsektor gerade eine Vereinbarung mit dem kenianischen Agrarunternehmen Export Trading Group (ETG) unterzeichnet. Im Rahmen der Vereinbarung wird die britische Agentur ein 100-Millionen-US-Dollar-Paket zur Verfügung stellen, das von ETG verwaltet wird.

Mit der Unterstützung werden verschiedene Maßnahmen im Rahmen der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette durchgeführt, die den Landwirten zugutekommen, wie z. B. die Bereitstellung von Betriebsmitteln und die Reduzierung von Nachernteverlusten. Der Zuschuss wird auch zur Finanzierung von Schulungen der Erzeuger in guten landwirtschaftlichen Praktiken verwendet, um die Produktion von Grundnahrungsmitteln zu steigern, sowie zur Finanzierung von Finanzanalysen, um die Kapazitäten für den Zugang zu regionalen Märkten zu verbessern.

Insgesamt will CDC seine Investitionen auf 500.000 Produzenten in 29 afrikanischen Ländern südlich der Sahara von Mosambik bis Kenia und Nigeria ausweiten und dabei auf die solide Erfahrung von ETG, einem der größten Agrarkonglomerate des Kontinents, zurückgreifen.

Im Großen und Ganzen steht dieser Schritt der Entwicklungsinstitution im Einklang mit ihrem Ziel, bis 2021 eine Milliarde Dollar für den afrikanischen Kontinent bereitzustellen. Was die Landwirtschaft betrifft, will sich die CDC als wichtiger Akteur positionieren, um das Potenzial eines Sektors freizusetzen, der trotz seiner sozioökonomischen Bedeutung immer noch unterfinanziert ist.

Laut der britischen Organisation könnte durch die Schließung der Investitionslücke in der afrikanischen Landwirtschaft, die auf 23 bis 31 Milliarden Dollar pro Jahr geschätzt wird, der Wert der landwirtschaftlichen Produktion bis 2030 auf 880 Milliarden Dollar gesteigert werden.

„Wir sind auf der Suche nach anderen Anbietern wie ETG, die sich auf andere Teile der Märkte konzentrieren, in denen wir tätig sind. Wir identifizieren große Konglomerate, die groß angelegte Maßnahmen durchführen und gleichzeitig die Umwelt-, Sozial- und Governance-Standards der Institution erfüllen können“, sagt Brad Smith, Sprecher und Chief Investment Officer der CDC Group.

ETG wurde 1967 gegründet und beschäftigt über 7.000 Mitarbeiter in 40 Ländern. CDC wurde 1948 gegründet, befindet sich zu 100 % im Besitz der britischen Regierung und investiert sowohl in Afrika südlich der Sahara als auch in Südasien, um die wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. (Quelle: Agence Ecofin)