11-jähriges Mädchen aus Sierra Leone überlebt 3 Tage auf offener See

JUNI 2024

DEZEMBER 2024

CRAILSHEIM, 06.12.2024-06.01.2025: Weltkunst aus Tansania. Mehr als Tingatinga! Wanderausstellung des Projekts tanzaniart. In Kooperation mit dem AK Tansania der evangelischen Kirchengemeinde. Ort: Stadtmuseum Crailsheim, Spitalstr. 2. Eröffnung 6. Dezember, 19 Uhr. Mehr dazu HIER.

BERLIN,06.12.2024 bis 27.04.2025: „Planet Afrika. Eine archäologische Zeitreise“: Ausstellung in sechs Modulen. Ort: James-Simon-Galerie. Mehr dazu HIER.



FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

WIESBADEN, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.

BERLIN, bis 16.2.25: Fotoausstellung Samuel Fosso (Kamerun). Fosso ist einer der bekanntesten Fotokünstler Afrikas. Das KINDL zeigt eine Auswahl von Fossos Werken von den 1970er Jahren bis zur Gegenwart. Mehr dazu HIER.

Völklingen, bis 17.08.2025: Ausstellung im Weltkulturerbe: „The True Size of Africa“ in der Völklinger Hütte. Mehr dazu HIER.