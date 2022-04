13. ALFILM – Arabisches Filmfestival Berlin vom 20. – 26. April 2022

SELECTION: Ein facettenreiches Bild, das in die kulturelle Ländervielfalt der arabischen Welt eintauchen lässt

SPOTLIGHT: Lebanon: From Civil War to Chaos: A Tribute to Filmic ResistanceFilmvorführungen, Podiumsdiskussionen, Masterclass

ATELIER: Workshop mit Filmemacher:innen der arabischen Diaspora

Mit den drei Säulen SELECTION, SPOTLIGHT, ATELIER bietet ALFILM über 44 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme, die auf eine Reise von Somalia bis nach Marokko, vom Jemen bis nach Palästina mitnehmen und die Sehgewohnheiten bereichern. Ob cineastische Juwelen, politische Aufarbeitungen, Dramen, von der Gesellschaftssatire bis zum Thriller, von Chroniken, fiktional oder dokumentarisch, bis zur Liebesgeschichte – die Bandbreite ist auch in diesem Jahr wieder groß. Eröffnet wird ALFILM am 20. April 2022 im Kino Arsenal mit dem ägyptischen Beitrag Feathers.

Viele Filmvorführungen werden begleitet von Filmgesprächen mit eingeladenen Regisseur:innen, Schauspieler:innen oder Produzent:innen.

Am 21. April eröffnet der libanesische Film Memory Box das ALFILM SPOTLIGHT. Die kuratierte Reihe mit dem Titel From Civil War to Chaos: A Tribute to Filmic Resistance widmet sich in diesem Jahr dem Libanon. Neben dem Fokus auf Missstände und die Krise im Libanon werden hier die Filmschaffenden gewürdigt, die ihr Schicksal kreativ in die Hand nehmen, Traumata und Erfahrungen filmisch umsetzen und so Widerstand aktiv gestalten. Unter der Schirmherrschaft von Volker Schlöndorff.

Diskurse und tiefere Einblicke in aktuelle Themen erwarten die Filmbranche und Interessierte bei Podiumsdiskussionen und einer Masterclass im Rahmen des SPOTLIGHTs (22.-24.04., silent green). Filmemacher:innen, Moderator:innen und Vertreter:innen von ALFILMS Kooperationspartnern Beirut DC und die Cinematheque Beirut werden die vielfältigen Rollen von Archiven beim Erarbeiten von Gegenerzählungen, wie Filmemachen in Krisenzeiten möglich ist, sowie Fragen zu filmischer Erinnerungsarbeit und den Möglichkeiten von politisch engagiertem Kino analysieren und diskutieren.

Zwölf ausgewählte Filmemacher:innen der arabischen Diaspora erarbeiten gemeinsam mit Expert:innen beim zweitägigen ATELIER Workshop Themen der Identität, Heimat, Zugehörigkeit, Filmsprache und Chancengleichheit (22.-23.04., silent green).

Kino Arsenal, City Kino Wedding, CineStar Kino in der KulturBrauerei, silent green Kulturquartier – Kuppelhalle.

Gesamtprogramm HIER.