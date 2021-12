2 Afrika-Themen am Sonntag, 12. Dezember 2021 im „Weltspiegel“

Südafrika: Omikron. und was wir jetzt wissen

In der Region um Johannesburg wurde die neue Variante entdeckt. Anfänglich gab es nur wenige Ansteckungen, aber mittlerweile steigen die Fall-Zahlen deutlich. Eins scheint jetzt schon gesichert: Keine Variante bisher war ansteckender. Aber wie ist der Verlauf der Krankheit bei Omikron? Erfahrungen aus dem Land, indem die Omikron-Variante entdeckt wurde. (Richard Klug, ARD-Studio Johannesburg)

Elfenbeinküste: Mehr Fairness bei der Schokolade?

Ab 2023 müssen Schokoladen-Hersteller in Deutschland nachweisen, dass ihre Rohstoffe unter anderem ohne Kinderarbeit gewonnen werden. Doch dafür müssten sie wissen, von welchen der zwei Millionen Kleinbauern in Westafrika ihre Bohnen stammen. Deshalb besuchen Vermessungsteams die Plantagen in der Elfenbeinküste. Doch was bringt das den Bauern in Westafrika, wo mehr als 60 Prozent des Kakaos weltweit herkommen? Und löst das Lieferkettengesetz wirklich die Probleme im Kakao-Sektor? (Caroline Hoffmann, ARD-Studio Nairobi)

Sonntag, 12.12.2021, 19h20, ARD-SWR