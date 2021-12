23.12.2021: Die Lage in Afrika in Kürze

Nigeria hat am Mittwoch mehr als eine Million abgelaufener AstraZeneca-Impfdosen vernichtet. Die Dosen waren erst vor einigen Monaten von Industrieländern gespendet worden, inzwischen waren deren Haltbarkeitsdatum inzwischen abgelaufen.

Marokko und Deutschland nähern sich wieder an. Nach monatelanger Eiszeit erwägt die Regierung in Rabat eine Normalisierung der Beziehungen zu Berlin. Das Außenministerium in Rabat sprach auf Twitter von „positiven Erklärungen und einer konstruktiven Haltung“ der neuen Regierung in Berlin.

Die Präsidentschaftswahlen in Libyen wurden verschoben. Die Wahlkommission erklärte, dass eine Abstimmung am 24. Dezember wie geplant unmöglich sei. Manche Medien sprechen von einer Verschiebung auf Januar, das wurde aber nicht offiziell bestätigt.

Vor der Küste Madagaskars ist ein offenbar überladenes Frachtschiff gesunken. Mindestens 83 Menschen starben. Auf dem Weg zur Unglücksstelle stürzte ein Militär-Hubschrauber mit Regierungsmitgliedern an Bord in den Indischen Ozean. Staatssekretär Serge Gellé sowie der Bordmechaniker wurden nach mehreren Stunden gerettet, vom Piloten fehlt weiter jede Spur.

Afrika-Cup findet wie geplant statt. Der Präsident des Afrika-Cups hat bestätigt, dass das Turnier wie geplant, d.h., 9. Januar bis einschließlich zum 6. Februar stattfinden wird. Es wurde nochmals betont, dass niemand ohne einen gültigen Coronatest zugelassen wird.