25.11.2024: ONE Top-Themen des Tages

Täglich erstellt das Medienteam von ONE in Deutschland einen Nachrichtenüberblick. Die „Top-Themen des Tages“ speisen sich aus entwicklungspolitischen Meldungen mit dem Schwerpunkt Afrika und Entwicklungszusammenarbeit. Hier die heutigen:

1. COP29: Ist das Ergebnis eine Enttäuschung?

Die UN-Klimakonferenz (COP29) in Baku hat nach zähen Verhandlungen beschlossen, die Klimahilfen bis 2035 jährlich auf mindestens 300 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Mit dem Geld sollen Entwicklungsländer Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen finanzieren, berichten unter anderem Tagesschau.de, Spiegel und Süddeutsche Zeitung. Die Klimahilfen bleiben weit hinter den Forderungen der Länder des Globalen Südens von 1,3 Billionen bis 500 Milliarden US-Dollar jährlich zurück. Diese Länder und Nichtregierungsorganisationen kritisieren, dass der Betrag zu gering sei. Die Vertreterin Nigerias habe die Summe als „Witz“ und „Beleidigung“ bezeichnet. Geberländer bleiben ohne konkrete Verpflichtungen, so ZDF.de. Zudem sollen multilaterale Entwicklungsbanken mehr Kredite vergeben und einkommensschwachen Staaten Schulden erlassen. Die Klimagelder sollen eine Hebelwirkung erzeugen, die auch private Investitionen anrege. Jan Kowalzig, Oxfam-Klimaexperte, kritisiert laut Handelsblatt, dass der Großteil der Gelder Kredite seien, die dann die Schuldenlast der einkommensschwachen Länder erhöhen. Politikredakteurin Theresa Martus kommentiert in der Berliner Morgenpost, es sei nur fair, wenn die, die an der Klimazerstörung verdient haben, Geld zurückgeben.

2. Sudan: Frauen trotzen Gewalt und organisieren Hilfe

Die Zivilbevölkerung leidet im Sudan besonders stark unter dem Krieg zwischen den RSF-Milizen und der sudanesischen Armee. Arne Perras, Redakteur für Außenpolitik, berichtet in der Süddeutschen Zeitung über den Kampf der Menschen in den Nubabergen, einer schwer zugänglichen Region im Zentrum des Sudans, mit Hunger, Armut und Gewal. Auf Märkten seien Lebensmittel zwar vorhanden, aber unerschwinglich. Gleichzeitig zerstören Milizen, wie die RSF, durch Plünderungen ganze Dörfer. In der Region Nord-Darfur seien in einem Geflüchtetenlager erstmals seit der Bestätigung einer Hungersnot UN-Hilfslieferungen angekommen, ergänzt der Tagesspiegel. Während Millionen fliehen, bleiben einige, wie Idriss James zurück, um Aufbauarbeit zu leisten. Besonders Frauen und Mädchen leiden unter systematischer sexualisierter Gewalt, Hunger und Vertreibung, schreibt Helene Mutschler, Chefin der Hilfsorganisation „Aktion gegen den Hunger“, in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen. Die Täter*innen werden meist nicht bestraft. Trotz dieser Extremsituation organisieren sich Frauen in Netzwerken, leisten humanitäre Hilfe und dokumentieren Kriegsverbrechen, um Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Mutschler fordert ein stärkeres Eingreifen Deutschlands, um Frauen zu schützen und humanitäre Hilfe zu leisten. Zudem müssen Frauen stärker in Friedensprozesse eingebunden werden, denn ihre Stimme sei entscheidend für eine nachhaltige Lösung des Konflikts.

3. Afrikas Wirtschaft: Ökonomen fordern neue Entwicklungsmodelle

Anlässlich des German African Business Summit, der nächste Woche im kenianischen Nairobi stattfindet, drängt der nigerianische Ökonom James Shikwati in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf ein anpassungsfähiges, multilineares Entwicklungsmodell. Es solle Anreize schaffen, privates Kapital und Investitionen nach Afrika zu holen. Afrikanische Staaten sollen eigene Vorstellungen in die Entwicklungsagenda einbringen und einheimische Ressourcen optimieren können. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung fordern Prof. Tobias Heidland und Prof. Rainer Thiele vom Kiel Institut für Weltwirtschaft, die deutsche Wirtschafts- und Entwicklungspolitik stärker entlang der gemeinsamen Interessen in den Bereichen Arbeitskräfte, erneuerbare Energien und Diversifizierung der Lieferketten auszurichten. Bei der Ausbildung junger Menschen müsse die Entwicklungszusammenarbeit in Kooperation mit Unternehmen, Berufs- und Hochschulen eine unterstützende Rolle spielen. (ONE.org)