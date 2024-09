27 Organisationen appellieren an Bundesregierung: Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte in aktueller Asyldebatte verteidigen!

JUNI 2024

SEPTEMBER 2024

Berlin, 07.-09.09.2024: Woka-Kuma-Festival mit Konzert, Diskussionsveranstaltungen u.v.m. Mehr dazu HIER.

TV-Tipp/arte/09.09.2024, 16h55: : Hüterinnen der Erde - Kenia, grüne Hoffnung. Mehr dazu HIER.

Berlin, 10.09.2024, ab 19h00: Abend mit 2 Filmen von und in Anwesenheit der senegalesischen Filmemacherin Rama Thiaw. Ort: Arsenal Kino. Mehr dazu HIER.

Berlin, 11.09.- 02.11. 2024: Einzelausstellung der Werke des Künstlers René Tavares aus São Tomé und Príncipe in der ARTCO Galerie in Berlin-Schöneberg. Die Ausstellung „The Atlantic is Black“ ist eine Recherche zu transatlantischen Migrationsströmen und deren Auswirkungen auf die Diaspora. Mehr dazu HIER.

Münster, 12. 09.2024, 19 Uhr: "Morgen ein anderer" - Lesung und Gespräch mit dem Schriftsteller Haji Jabir (Eritrea/Katar). Ort: Forum der Volkshochschule, Aegidiimarkt 2. Mehr dazu HIER.

Köln, 19.-29.09.2024: Afrika Filmfestival. Ort: Filmforum im Museum Ludwig. Mehr dazu HIER.

OKTOBER 2024

Köln, 11.-13.10.2024: Seminarwochenende "Gutes Leben für alle?!- Sport in Tansania". Veranstalter: Tanzania- Network. Mehr dazu HIER.

Bad Herrenalb, 31.10.2024, 20h00: Multivision-Vorführung „Gepardenmann“ Matto Barfuss - „Wild und Weit - 25 Jahre Afrika“. Veranstaltungsort: Kurhaus. Mehr dazu HIER.

FORTLAUFENDE VERANSTALTUNGEN

Solingen, bis 08.09.2024: Keine Freiheit ohne Pressefreiheit - Fotoausstellung von Reporter ohne Grenzen mit Arbeiten von sechs internationalen Fotojournalist:innen, u.a. aus Ruanda und Ägypten. Ort: Zentrum für verfolgte Künste. Mehr dazu HIER.

Wiesbaden, bis 02.02. 2025: Jahresausstellung „Kultur und Natur des südlichen Afrika“. Mit interessantem Begleitprogramm! Ort: Museum Wiesbaden. Mehr dazu HIER.