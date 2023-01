Dies kündigte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Katja Keul, anlässlich der Eröffnung der 3. Tschadseekonferenz in Niamey, der Hauptstadt des Niger, am vergangenen Montag an.

Mit den zusätzlichen Mitteln sollen zum Beispiel die bereits zurückgekehrten Binnenvertriebenen und die Re-Integration ehemaliger Boko-Haram-Kämpfer unterstützt werden. (Foto: katja-keul.de)