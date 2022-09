… zum Beispiel, dass die größte Anzahl von Leoparden auf der Welt in Namibia lebt. Namibia verfügt über eine große Anzahl staatlicher Nationalparks, privater Wildreservate und kommunaler Wildreservate. Aus diesem Grund gibt es in diesem Land eine Vielzahl von Wildtieren, die in ihrem natürlichen Lebensraum leben, wie Leoparden, Spitzmaulnashörner und Löwen.

Details hierzu und weitere interessante Fakten finden Sie HIER im Namibia-Newsletter September 2022 des Namibia Tourism Board.