5. Weltkonferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit in Durban, Südafrika

Die 5. Weltkonferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit endete am 20. Mai 2022 mit der Verabschiedung des „Durban Call to Action“ zur Bekämpfung der Geißel der Kinderarbeit. Die Durchführung dieser Konferenz war das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen der südafrikanischen Regierung, der IAO, Sozialpartnern, internationalen Organisationen und anderen Interessengruppen.

Die einwöchige Konferenz war den Schwierigkeiten gewidmet, denen Kinder am Arbeitsplatz begegnen – Orten, an denen man keine Kinder antreffen sollte – sehr oft unter schwierigen Umständen, gekennzeichnet durch menschenunwürdige Arbeit und gefährliche Bedingungen.

In den verschiedenen Sitzungen und Diskussionsrunden wurden unterschiedliche Themen von der Landwirtschaft über den Klimawandel bis hin zu Bildung und globalen Lieferketten erörtert, wobei der Schwerpunkt darauf lag, wie diese verschiedenen Elemente zur Kinderarbeit beitragen.

Die Rolle der Kinder als Nutznießer aller Bemühungen wurde aufgewertet. Eine spezielle „Kindersitzung“ gab den Hauptbetroffenen des Themas, den Kindern selbst, eine Stimme, und stützte sich auf das Prinzip: „Keine Entscheidung, die uns betrifft, ohne uns!“.

Die Delegierten diskutierten eine Reihe von Themen, darunter die Verbreitung von Kinderarbeit in der Landwirtschaft, die Regulierung der informellen Wirtschaft und die Schaffung menschenwürdiger Arbeitsplätze, die Notwendigkeit zusätzlicher Ressourcen und gezielter Maßnahmen zur Bekämpfung der Ursachen von Kinderarbeit, die Herausforderung durch die Covid-19-Pandemie, die jahrelange Fortschritte bei der Bekämpfung von Kinderarbeit zunichte gemacht hat, Zwangsarbeit und Kinderhandel sowie Lieferketten und Kinderarbeit.

Die Teilnehmer, die entweder physisch anwesend waren oder die Konferenz online verfolgten, verabschiedeten die Abschlusserklärung und bekräftigten ihr Engagement für die Verhinderung und Beseitigung von Kinderarbeit. Dazu gehörten Regierungsvertreter, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, UN-Organisationen, internationale Organisationen und Organisationen der Zivilgesellschaft, Unternehmen, Kinder und akademische Einrichtungen.

Regierungsvertreter aus den Gastgeberländern früherer Konferenzen, nämlich Norwegen, den Niederlanden, Brasilien und Argentinien, ergriffen das Wort und forderten ein günstiges Umfeld für die Abschaffung der Kinderarbeit.

Der südafrikanische Minister für Beschäftigung und Arbeit, Thulas Nxesi, erklärte, die Botschaft könne nicht klarer sein: „Solange die Regierungen nicht die notwendigen Gesetze erlassen, solange die Regierungen und die Unternehmen nicht akzeptieren, dass die Wirtschaft einen Strukturwandel braucht, wird die Kinderarbeit nicht abgeschafft werden. Es geht nicht nur um Profit, sondern um Menschen. Wir dürfen uns nicht taub stellen, sondern müssen die Stimme der Kinder hören und anerkennen“.

Nxesi sagte auch, dass die Herausforderung darin bestehe, dass diese Konferenz die Errungenschaften zugunsten der schwächsten Menschen festigen müsse: „Damit wir nicht zurückgehen. Wie können wir die Grundbildung stärken, Kindern die notwendigen Transportmittel zur Verfügung stellen, ihnen eine Mahlzeit am Tag bieten und dafür sorgen, dass sie Zugang zu sozialer Absicherung haben? Als die fünfte Weltkonferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit am Sonntag, dem 15. Mai 2022, eröffnet wurde, erwarteten wir positive Reaktionen aus dem In- und Ausland. Davon abgesehen sind wir von dem Ausmaß der Teilnahme, den positiven Reaktionen und den ermutigenden Worten, die wir aus allen Teilen der Welt erhalten haben, überwältigt.“

Bei der Vorstellung des Sechs-Punkte-Plans des Durban-Aktionsaufrufs hob Thobile Lamati, Generaldirektor der Abteilung für Beschäftigung und Arbeit, die Bemühungen des Redaktionsausschusses hervor, der Tag und Nacht gearbeitet hatte, um das endgültige Dokument zu erstellen. Er sagte, dass die Redaktionskommission nach Prüfung der Beiträge im Rahmen ihrer Arbeit beschlossen habe, dass sich der „Aufruf zum Handeln“ auf die folgenden Punkte konzentrieren sollte:

Beschleunigung der Multi-Stakeholder-Bemühungen zur Verhinderung und Beseitigung von Kinderarbeit, wobei diesen schlimmsten Formen Priorität eingeräumt wird, und zwar unter anderem dadurch, dass menschenwürdige Arbeit für Erwachsene und Jugendliche im gesetzlichen Arbeitsalter zur Realität wird, Beendigung der Kinderarbeit in der Landwirtschaft, Stärkung der Prävention und Beseitigung von Kinderarbeit, einschließlich ihrer schlimmsten Formen, Zwangsarbeit, moderner Sklaverei und Menschenhandel sowie des Schutzes der Überlebenden durch eine fundierte Politik und pragmatische Antworten, die auf Daten und den Aussagen von Überlebenden beruhen, Das Recht der Kinder auf Bildung respektieren und den allgemeinen Zugang zu kostenloser, obligatorischer, qualitativ hochwertiger, gerechter und inklusiver Bildung und Ausbildung gewährleisten, Den universellen Zugang zu sozialem Schutz gewährleisten und Die Finanzierung und die internationale Zusammenarbeit zur Beseitigung von Kinder- und Zwangsarbeit erhöhen.

Die fünfte Weltkonferenz zur Beseitigung der Kinderarbeit schloss sich an die vorherigen Konferenzen in Oslo, Den Haag, Brasilia und Buenos Aires an.

„Der Aktionsaufruf von Durban verpflichtet die Sozialpartner und andere Interessengruppen, die Bemühungen zur Beseitigung der Kinderarbeit und der schlimmsten Formen der Arbeit zu beschleunigen, indem sie sich für die Förderung menschenwürdiger Arbeit, den Schutz der Überlebenden, die Universalisierung des Zugangs zu Bildung und Sozialschutz und die Stärkung der Zusammenarbeit zwischen mehreren Interessengruppen und der Finanzierung einsetzen, um Kinder- und Zwangsarbeit zu beenden“, schloss Nxesi.

Dies ist ein großer Erfolg für Südafrika und für Afrika, wo diese Konferenz erstmalig stattfand.

„Das Abschlussdokument ist ein wichtiges Instrument im Kampf zur Beseitigung der Kinderarbeit“, kommentierte Martha Newton, stellvertretende Generaldirektorin für Politik bei der IAO, und fuhr fort: „Nach einer Reihe von regionalen Konsultationen in der ganzen Welt, die im vergangenen Jahr stattfanden, hat sich eine Reihe gemeinsamer thematischer Themen herauskristallisiert, darunter Bildung, Sozialschutz, Armut und der informelle Sektor.“

Die nächste gemeinsame Herausforderung der Gruppe besteht darin, dieses Dokument umzusetzen. Wie mehrere Teilnehmer in dieser Woche so treffend formulierten, ist es an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen! Angefangen hat man bereits: Das gesamte auf der Konferenz verwendete Schreibmmaterial wird zu Schulranzen recycelt, die an lokale Schüler verteilt werden, die von den Überschwemmungen in Durban, Südafrika, betroffen sind. (gov.SA)