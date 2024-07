Abgeschobene Asylbewerber aus Kamerun kehren in die USA zurück

Daniel T., Koordinator des Cameroon Advocacy Network, einer Koalition für Einwandererrechte, hält ein Schild hoch, das einen Stopp der US-Abschiebungen nach Kamerun und den Status des vorübergehenden Schutzes (Temporary Protected Status, TPS) für Kameruner in den USA fordert, aufgrund weit verbreiteter Sicherheitsrisiken in Kamerun. © 2021 CASA

(Washington, DC) – Seit Mai 2024 hat die US-Regierung die Rückkehr von 27 Asylbewerbern aus Kamerun genehmigt, die nach ihrer Abschiebung aus den USA im Jahr 2020 in Kamerun schweren Schaden erlitten haben, erklärte eine Koalition von Menschenrechtsgruppen. Die Rückkehr wurde aus humanitären Gründen gestattet, unter anderem aufgrund von Verstößen gegen die Vertraulichkeit von Asylanträgen in den USA, die zu ihrem Schaden in Kamerun beigetragen haben. Zudem erlitten die Asylbewerber Misshandlungen in US-Einwanderungshaft, darunter übermäßige Gewaltanwendung, schmerzhafte Ganzkörperfesseln, Einzelhaft, Rassendiskriminierung und medizinische Vernachlässigung.

Im Oktober und November 2020, angesichts von Berichten über Misshandlungen von Asylbewerbern aus Kamerun in US-Einwanderungshaft, deportierte die damalige Regierung von US-Präsident Donald Trump Dutzende zurück nach Kamerun, trotz der anhaltenden Gefahren dort und gegen den Einspruch von Anwälten und Kongressmitgliedern. Vor der Abschiebung verhinderten ICE-Beamte, dass viele Asylbewerber ihr Gepäck, das sensible Asyldokumente enthielt, mitnehmen konnten, was zur Entdeckung durch kamerunische Behörden führte.

Ein Bericht von Human Rights Watch aus dem Jahr 2022 dokumentierte, dass abgeschobene Kameruner Misshandlungen durch kamerunische Behörden erlebten, darunter Vergewaltigung, Folter und andere körperliche Misshandlungen, willkürliche Inhaftierungen, Erpressung, unfaire Strafverfolgungen, Bewegungseinschränkungen und die Verfolgung von Angehörigen.

Das US-Heimatschutzministerium gewährte den 27 Kamerunern „humanitäre Parole“, eine Regelung, die es Menschen erlaubt, aus humanitären Gründen vorübergehend in die USA einzureisen. Ihre Anträge, die von Einwanderungs- und Rechtsgruppen im Namen der Betroffenen eingereicht wurden, betonen, dass die ICE-Beamten durch das Verbot, die Dokumente aus den Taschen zu entfernen, gegen die US-Bundesvorschrift 8 C.F.R. § 208.6 zur Vertraulichkeit von Asylanträgen verstoßen haben. Sie dürfen nun ein Jahr lang in den USA bleiben und können in dieser Zeit erneut Asyl beantragen.

„Als ich mein Land verließ und zur US-Grenze kam, dachte ich, dass Amerika ein sicherer Zufluchtsort wäre“, sagte einer der zurückgekehrten Asylbewerber aus Kamerun. „Aber all das Leid, das ich während der Einwanderungshaft und Abschiebung durchgemacht habe, hat mich schockiert und verraten fühlen lassen. Uns mit unseren freigelegten Dokumenten nach Kamerun zurückzuschicken, war wie eine Markierung auf unseren Rücken zu setzen. Jetzt, da die USA endlich diesen Fehler korrigieren, gibt es wieder Hoffnung. Ich kann wieder träumen.“

Kamerun hat in den letzten Jahren in mehreren Regionen Konflikte und Gewalt erlebt, die zu humanitären Krisen führten. Der Respekt vor Menschenrechten hat sich verschlechtert, und die Regierung geht zunehmend gegen Opposition und abweichende Meinungen vor. Die Gewalt seit Ende 2016 durch Regierungstruppen und bewaffnete Separatistengruppen in den beiden anglophonen Regionen Kameruns hat zu Massenvertreibungen geführt, ebenso wie interkommunale Gewalt und der anhaltende Konflikt mit Boko Haram in der Region des äußersten Nordens.

Im Haushaltsjahr 2020, obwohl sich die Bedingungen in Kamerun nicht verbessert hatten, gewährten US-Einwanderungsgerichte 24 Prozent weniger Asylanträge oder anderen Schutz für Kameruner als im Jahr 2019, ein viel größerer Rückgang als der Rückgang für Asylbewerber insgesamt. Human Rights Watch dokumentierte, dass Bedenken hinsichtlich des rechtlichen Gehörs, Ungenauigkeiten bei der Sachverhaltsermittlung und andere Probleme zu unfairen Asylablehnungen für viele der 2020 abgeschobenen Kameruner führten, trotz ihrer glaubwürdigen Ansprüche.

Unterdessen sahen sich Kameruner in der ICE-Haft mit Misshandlungen konfrontiert, die selbst unter den zahlreichen anti-migrantischen Maßnahmen der Trump-Regierung herausstachen. Im August 2020 traten Kameruner in Louisiana in einen Hungerstreik, um gegen ihre langwierige ICE-Haft zu protestieren. Wachen reagierten, indem sie sie mit Pfefferspray besprühten, sie schlugen und in Einzelhaft steckten.

Die Abschiebungen von Kamerunern nahmen Ende 2020 vor dem Wechsel in der US-Präsidentschaft zu. Indem sie sie der Gefahr aussetzten, verletzte die Trump-Regierung das Prinzip des Non-Refoulement, das Eckpfeiler des internationalen Flüchtlingsrechts ist, und verstärkte die Verletzung, indem sie ihre Vertraulichkeit brach.

„Die 27 Asylbewerber aus Kamerun, die in die USA zurückgekehrt sind, haben unvorstellbare Misshandlungen durch sowohl US- als auch kamerunische Behörden erlitten“, sagt Daniel Tse, Gründer des Cameroon Advocacy Network. „Die US-Regierung hat einen positiven Schritt unternommen, indem sie ihre Rückkehr genehmigte, aber es hätte nicht vier Jahre dauern dürfen, diesen Fehler zu beheben. Dies ist keine willkürliche Umkehrung von Abschiebungen – humanitäre Parole ist ein legaler Rückführungsprozess im Rahmen des US-Einwanderungsgesetzes, der Menschen in Gefahr helfen soll. Obwohl die Rückkehr die Verpflichtung der USA zu Menschenrechten unterstreicht, betonen die Erfahrungen dieser Kameruner den dringenden Reformbedarf innerhalb des US-Einwanderungssystems und die anhaltende Notwendigkeit, Kameruner vor Abschiebung zu schützen.“

Die 27 Personen, denen humanitäre Parole gewährt wurde, sind laut Befürwortern nur ein Bruchteil der Kameruner, die Schutz benötigen. Im Jahr 2022 hat die Biden-Regierung Kamerun den Status des Temporären Schutzes (TPS) zuerkannt, der Kameruner in den USA für 18 Monate vor Abschiebung schützt; dies wurde später bis Juni 2025 verlängert. Allerdings haben Rückstände bei der Bearbeitung von Anträgen Tausende von Kamerunern daran gehindert, den Schutz zu erhalten. Die US-Regierung sollte die Ressourcen zur Bewältigung der Antragsrückstände erhöhen und Kamerun weiterhin für TPS neu benennen, angesichts der anhaltenden Risiken. (HRW)