Adenauer Stiftung: COP26 aus der Perspektive Subsahara-Afrikas

Die diesjährige 26. UN-Klimaverhandlung, besser bekannt als COP26 (Conference of the Parties) findet vom 31. Oktober bis zum 12. November 2021 in Glasgow statt. Die Verhandlungspositionen der Länder Subsahara-Afrikas werden von zwei Aspekten dominiert. Zum einen zählt Afrika zu den Regionen der Welt, die am stärksten unter den Folgen des Klimawandels leiden. Zum anderen ist es Konsens, dass Afrika für die globale Erderwärmung die geringste Verantwortung trägt.

Lesen Sie HIER, mit welchen Erwartungen die Länder Subsahara-Afrikas nach Schottland reisen. (Foto: geralt/Pixabay)