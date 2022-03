Äthiopien: Tewolde GebreMariam, CEO von Ethiopian Airlines, gibt seinen Posten auf und geht in den Vorruhestand

Ethiopian Airlines, Afrikas führende Fluggesellschaft, kündigte am 23. März 2022 den vorzeitigen Ruhestand von Tewolde GebreMariam, seinem sehr erfolgreichen Generaldirektor, an. „Herr Tewolde GebreMariam hat den Vorstand der Gruppe um eine vorzeitige Pensionierung gebeten, um sich voll und ganz seiner medizinischen Behandlung widmen zu können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Tewolde GebreMariam leitete die Fluggesellschaft über ein Jahrzehnt lang mit einem als „bemerkenswert“ bezeichneten Erfolg: Der Umsatz vervierfachte sich auf 4,5 Milliarden US-Dollar. Die Flotte wuchs von 33 auf 130 Flugzeuge und die Zahl der beförderten Passagiere von 3 auf 12 Millionen (vor Covid).

Die Gruppe wuchs ebenso stark mit dem Bau eines großen Hotelkomplexes, Wartungswerkstätten und der Entwicklung mehrerer führender Tochtergesellschaften wie der in Togo ansässigen Fluggesellschaft Asky Airlines.

Die Leitung der Fluggesellschaft wird vorübergehend von Girma Wake übernommen, einem ehemaligen CEO der Gruppe und Veteranen im Management von Fluggesellschaften und in der Luftfahrtbranche. Er war erst kürzlich zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats der Ethiopian Airlines Group ernannt worden. Über die gesundheitlichen Gründe, die Tewolde GebreMariam in den Vorruhestand führten, ist nichts bekannt.

Er war im Januar 2011 zum Geschäftsführer der Ethiopian Airlines Group ernannt worden. Er begann seine Karriere bei Ethiopian 1985 als Speditionskaufmann und hatte eine Reihe von Führungspositionen in verschiedenen Abteilungen der Fluggesellschaft inne, darunter Ethiopian Cargo, die Regionalbüros sowie Vertrieb und Marketing. (Quelle: Agence Ecofin)