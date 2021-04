AfDB-Präsident Adesina: Grünes Wachstum bietet enorme Chancen in Afrika

Der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank (www.AfDB.org), Akinwumi A. Adesina (Foto), erklärte, dass der afrikanische Kontinent enorme Möglichkeiten für grünes Wachstum bietet. Er überbrachte eine optimistische Botschaft auf dem Forum für grüne Investitionen zwischen der Europäischen Union und Afrika, das am 23. April von Portugal und der Europäischen Investitionsbank ausgerichtet wurde.„Afrika ist ein riesiger Markt mit unglaublichen Möglichkeiten. Der wirtschaftliche Erholungsprozess bietet große Chancen. Der Aufschwung muss grün sein, er muss die Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel und grüne Investitionen fördern und stärken“, sagte Präsident Adesina.

Das Forum, das von Portugal und der Europäischen Investitionsbank per Videokonferenz veranstaltet wurde, hatte zum Ziel, privates und öffentliches Kapital für Afrikas grünen Wandel zu mobilisieren. Sie brachte Regierungsbeamte, Akteure des Privatsektors und Vertreter internationaler Finanz- und Entwicklungsinstitutionen, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zusammen.

In einer vorab aufgezeichneten Rede nannte der Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank die Bereiche Energie, Landwirtschaft und Infrastruktur als wichtige Investitionsmöglichkeiten für den Aufschwung in Afrika nach Covid-19. Mit reichlich Solar-, Wind-, Wasser- und geothermischen Energieressourcen hat allein die Energiewende in Afrika ein Investitionspotenzial von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr“, so Akinwumi A. Adesina. Die Landwirtschaft bietet erhebliche Investitionsmöglichkeiten in klimaresistente Nutzpflanzen, um widerstandsfähigere Nahrungsmittelsysteme aufzubauen. Klimaresistente Infrastruktur bietet ein Investitionspotenzial von 130 bis 170 Mrd. US-Dollar. “

Andere Redner auf dem Forum betonten die Notwendigkeit, kollektiv „grüner“ zu bauen und begrüßten die Zusage von US-Präsident Joe Biden auf dem Climate Leaders Summit, die Kohlenstoffemissionen der USA bis 2030 um 50 bis 52 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren.

„Wir müssen alle einbeziehen“, betonte Josefa Sako, Kommissarin der Afrikanischen Union für ländliche Wirtschaft und Landwirtschaft, und forderte einen gerechten Übergang, der die „historische Verantwortung“ der Industrieländer für den Klimawandel berücksichtigt. „Die getroffenen Maßnahmen dürfen gefährdete Bevölkerungsgruppen nicht in noch größere Armut stürzen“, plädierte sie.

Der Präsident der Europäischen Investitionsbank, Werner Hoyer, sagte, dass Partnerschaften, die zur Bewältigung der durch die Covid-19-Pandemie verursachten Krise gebildet wurden, nun auch zur Bekämpfung des Klimawandels genutzt werden sollten. „Afrika ist vielleicht der Kontinent, der am meisten von den unmittelbaren Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist, hat aber auch einige der niedrigsten Pro-Kopf-Treibhausgasemissionen. Es ist auch der Kontinent, auf dem Fehler, die anderswo gemacht werden, vermieden werden können. Afrika kann in innovative Technologien investieren und die richtigen Entscheidungen für eine nachhaltige und inklusive Zukunft treffen. “

In einer vorab aufgezeichneten Botschaft bezeichnete UN-Generalsekretär António Guterres das Treffen als eine Gelegenheit, Partnerschaften zu stärken und Investitionen in Afrika zum Nutzen aller anzukurbeln. „Ich sehe Programme, die zusammenlaufen, um einen grünen Übergang und eine größere Widerstandsfähigkeit zu finanzieren. Die afrikanischen Länder entwickeln schnell erneuerbare Energiequellen, einschließlich Solar- und Windenergie“, sagte er.

Präsident Adesina erinnerte daran, dass der Klimawandel eine große Herausforderung für Afrika darstellt und rief Investoren dazu auf, die damit verbundenen Chancen, die bis 2030 einen Wert von 3 Billionen US-Dollar haben werden, dringend zu nutzen. „Die Afrikanische Entwicklungsbank steht bei Investitionen zur Anpassung an den Klimawandel an vorderster Front“, sagte er, „aber mehr als 70 Prozent der benötigten Finanzmittel müssen aus dem privaten Sektor kommen, um die öffentlichen Investitionen zu ergänzen. “

„Der Privatsektor, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, spielt eine entscheidende Rolle bei der Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels und der Umsetzung von Anpassungsmethoden. Dies erfordert innovative Ansätze, um Finanzströme für eine kohlenstoffarme und klimaresistente Entwicklung zu gewinnen und zu kanalisieren“, so Adesina weiter.

„Ein grüneres Afrika muss sich auch auf die Kreislaufwirtschaft stützen, in der Abfälle recycelt werden können, um Wohlstand zu schaffen. So hat eine neue Kunststoffrecyclinganlage in Ghana bereits 2.300 grüne Arbeitsplätze geschaffen, während die Umwandlung von Lebensmittelabfällen in organischen Dünger die Kreislauffähigkeit von Lebensmittelsystemen erhöhen wird“, nannte er als Beispiel.

Adesina begrüßte den externen Investitionsplan der Europäischen Kommission und sagte, die Afrikanische Entwicklungsbank freue sich auf eine starke Partnerschaft mit der Kommission, um ihre Kapazitäten im Rahmen der neuen Strategie der EU mit Afrika zu verbessern.

„Afrika ist bereits grün. Afrika muss einfach noch grüner werden. Was jetzt gebraucht wird, sind mehr Mittel, um Afrikas grünes Wachstum zu unterstützen. Denken Sie an die enormen grünen Investitionsmöglichkeiten, die es heute gibt, und an die vielen weiteren, die sich in Zukunft ergeben werden. Denken Sie anders, denken Sie Afrika“, forderte er. (APO/AfDB, Foto: Eric Roset/wikipedia)