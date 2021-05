Africa Road Builders: Nigerias Präsident Buhari gewinnt 2021 Super Builder Award

Während der Eröffnungskonferenz der Africa Road Builders wurde der Präsident Nigerias, Muhammadu Buhari, am Mittwoch, 19. Mai, in Kairo (Ägypten) zum Gewinner des Super Builder Award – Babacar Ndiaye Trophy 2021 ernannt. Der nigerianische Staatschef tritt die Nachfolge seines ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sissi an, der den Preis 2020 erhalten hatte. Das Auswahlkomitee wählte Präsident Buhari „für seine persönliche Führung und für die Bemühungen um die Verkehrssicherheit und die Gesundheit der Menschen im Zusammenhang mit Verkehr.“

Das Komitee hob die Bemühungen hervor, die in Nigeria unternommen werden, um die Verkehrssicherheit und die Luftqualität für die Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Das Komitee lobte auch die Beschaffung von Impfstoffen gegen die Covid-19-Pandemie und die Fortsetzung der großen Arbeiten im Straßen- und Transportsektor, insbesondere im Schienenverkehr, „die den optimalen Betrieb des Straßen- und Transportwesens sicherstellen sollen“.

Die Verleihung der Trophäe wird in Absprache mit den nigerianischen Behörden nach der Abschlusskonferenz am 24. Juni am Rande der Jahrestagung der Afrikanischen Entwicklungsbankgruppe (www.AfDB.org) stattfinden. Das zentrale Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet „Roads and Transport for Health: Actions and Achievements to Meet the Challenges in Africa“.

Unter der Schirmherrschaft des Präsidenten der Afrikanischen Entwicklungsbank, Akinwumi Adesina, wird die Babacar Ndiaye Trophy for Africa Road Builders von Acturoutes, einer Informationsplattform über Infrastruktur und Straßen in Afrika, und der Media for Infrastructure and Finance in Africa (MIFA), einem Netzwerk afrikanischer Journalisten, die sich auf Straßeninfrastruktur spezialisiert haben, organisiert. Das Auswahlkomitee setzt sich aus Medienvertretern aus den fünf Regionen des Kontinents zusammen, die sich mit Medienberichten und Experten zu Themen rund um Straßennetze, Transport und nachhaltige Entwicklung beschäftigen.

Der Preis wurde zu Ehren von Babacar Ndiaye geschaffen, der von 1985 bis 1995 Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank-Gruppe war. Jedes Jahr evaluiert das Auswahlkomitee der Africa Road Builders Projekte, die einen reelen Einfluss auf die Mobilität der afrikanischen Bevölkerung haben. (APO / AfDB).