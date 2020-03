Afrika-CD-Tipp: Ntjam Rosie „Family and Friends“ – ein musikalischer Cocktail voller Liebe und Grooves

Für Ntjam Rosie war Musik buchstäblich alles in ihrem Leben. Aber im Laufe der Jahre wurde ihr durch die Partnerschaft und der Rolle als Mutter klar, dass es mehr im Leben gibt als nur Musik. Dieses Bewusstsein führte zur Veröffentlichung des neuen Albums „Family and Friends“, Teil II einer Trilogie und dem Meilenstein, der den Beginn mehrerer rigoroser Schritte markieren sollte.

Ntjam Rosie lebte in Kamerun, bis sie neun Jahre alt war. Sie hörte die Trommeln, den Gesang in der Kirche, den unverwechselbaren Groove. Es fiel Ihr leicht sich sofort in die Musik zu verlieben. In den Niederlanden erwies sie sich als gute Sängerin und es gab kein Zurück mehr. Gesangsunterricht, das Konservatorium und – seit 2010 – eine freie Musikerin. Sie sieht die Musik als eine Berufung, die auch sie umarmte.

Horizonte erweitern

Ntjam Rosie will im Leben weitermachen. Stagnation bedeutet Rückgang. Durch die Routine langweilt sie sich. Deshalb verabschiedete sie sich nach der Aufnahme des Albums „The One“ von der Band und versammelte neue Leute um sich herum. Kinn hoch und auf einen breiteren Horizont ausgerichtet. Reflektieren, glauben, schreiben und wiederholen. Aber auch: Sprechen und zuhören – besonders bei Verwandten und Freunden, die bereit stehen, sie auf ihrem Weg zu unterstützen und sie zu korrigieren. Denn der Druck von außen hält Ntjam Rosie immer positiv lebendig.

Heimat Kamerun

Sie spürt auch diesen Druck aus ihrer Heimat Kamerun, die sie vermisst und wo sie aufgrund der Umstände seit 10 Jahren nicht mehr war. In Kamerun will sie ihre Trilogie vollenden. Sie geht bald zurück, sie muss zurück, um den Rhythmus der Trommeln, der Stimmen und der Musik zu hören, die das „Zuhause“ dort definieren. Voller Liebe. Voller Groove. In ihrem Kopf werden diese Eindrücke zur Vollendung der Trilogie führen, die ein Theaterstück oder ein anderes Album sein kann.

Groovy Afro-Soul Einflüsse

Die Trilogie begann mit dem Album ‚Breaking Cycles‘ von 2017 (o-tone music /edel kultur) und jetzt beflügelt sie den zweiten Teil: das neue Album ‚Family and Friends‘. Es ist ein Cocktail aus Soul, Pop, Jazz, R&B, aber mit mehr Funk und groovigen Afro-Einflüssen als auf ihrem vorherigen Album. Family & Friends‘ strahlt das Bewusstsein aus, dass Familie und Freunde die Grundlage dafür sind, wer du bist und was du erschaffst. Als Denkerin ist sie eine begeisterte Beobachterin und hört anderen Menschen zu, die ihre Erfahrungen erzählen. Das Testen ihrer Gedanken und Gefühle mit Familie und Freunden hat Ntjam Rosie zu einem glücklicheren und reicheren Menschen gemacht. Das Album „Family and Friends“ vermittelt diese Einstellung deutlich. Das Ergebnis ist ein musikalischer Cocktail voller Liebe und Grooves. (qrious.de)

Live Termine:

07.03.2020 Helmond Cacaofabriek

10.03.2020 Amsterdam Tolhuistuin

14.03.2020 Breda Mezz

26.03.2020 Den Haag Paard

25.04.2020 Basel Parterre

29.04.2020 Utrecht Tivolivredenburg