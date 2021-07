Afrika / Covid-19: Ruandas Hauptstadt Kigali vom 17. bis 26. Juli erneut im Lockdown

Die ruandischen Behörden haben angekündigt, die Hauptstadt Kigali und acht weitere Bezirke im ganzen Land ab Samstag, den 17. Juli, bis zum 26. Juli abzuriegeln, um die explosionsartige Zunahme der Covid-19-Fälle der letzten Wochen einzudämmen.

„Die Bürger werden aufgefordert, soziale Interaktionen erheblich einzuschränken und Reisen nur auf das Nötigste zu beschränken“, teilte die ruandische Regierung gestern in einem Kommuniqué mit.

Bewegungen und Besuche außerhalb des Hauses swind verboten, außer für lebenswichtige Dienstleistungen wie Gesundheit, Lebensmitteleinkäufe und Bankgeschäfte.

Verschiedene andere Maßnahmen wurden von der Regierung Paul Kagame ergriffen, darunter die Einstellung des öffentlichen Verkehrs, die Schließung von Geschäfts- und Regierungsbüros, die Schließung von Schulen, das Verbot von Sport- und Freizeitaktivitäten im Freien und die Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Beerdigungen auf 15 Personen.

Darüber hinaus geben die ruandischen Behörden an, dass die An- und Abflüge am Flughafen Kigali sowie die touristischen Aktivitäten unter Einhaltung der geltenden Gesundheitsprotokolle erfolgen.

Die verhängte Ausgangssperre von 18 Uhr bis 4 Uhr morgens bleibt im ganzen Land in Kraft, wo Geschäfte um 17 Uhr schließen müssen.

Ruanda ist eines der afrikanischen Länder, die der ersten Welle von Covid-19 gut widerstanden haben, dank einer totalen Eindämmung, die im letzten Januar verordnet wurde. Das Land der tausend Hügel sieht sich jedoch derzeit mit einem Anstieg der Kontaminationsfälle konfrontiert, mit etwa 800 neuen Fällen pro Tag. Die Krankenhäuser in der ruandischen Hauptstadt sind überlastet, und es gibt nicht genug Betten.