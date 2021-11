Afrika: dies ist der offizielle Ball für den African Nations Cup – Video!

Der Afrikanische Fußballverband) hat den offiziellen Spielball für den Afrika-Cup der Nationen 2021 in Kamerun vom 9. Januar bis zum 6. Februar 2022 enthüllt. 23 Nationen haben sich für diese Ausgabe qualifiziert.

In den sozialen Netzwerken veröffentlichte der Verband ein Video über die bevorstehende Meisterschaft und enthüllte Toghu“, den offiziellen Ball des Turniers. „Toghu“ ist der Name eines königlichen, traditionellen, bunt gemusterten und fein bestickten Kleidungsstücks der Grassfields in der Nordwest-Region Kameruns, und wird beim nächsten Turnier auf allen Plätzen rollen.

Ers wurde ausgewählt, um die Tradition, die Ehre, den Ruhm und die Einheit der afrikanischen Völker zu würdigen.