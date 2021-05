Afrika: Fehlende Impfstoffe erhöhen das Risiko eines Wiederaufflammens von COVID-19

Die Durchimpfungsrate ist in Afrika niedriger als in jeder anderen Region der Welt

Die verzögerte Lieferung von COVID-19-Impfstoffdosen, die vom Serum Institute of India hergestellt wurden, nach Afrika sowie die langsame Einführung des Impfstoffs und das Auftreten neuer Varianten bedeuten, dass das Risiko einer neuen Infektionswelle in Afrika weiterhin hoch ist.

Verzögerungen und Engpässe bei der Impfstoffversorgung führn dazu, dass die afrikanischen Länder bei der COVID-19-Impfung weiter hinter dem Rest der Welt zurückzubleiben. Auf den afrikanischen Kontinent entfallen nur noch 1 % der weltweit verabreichten Impfdosen, vor einigen Wochen waren es noch 2 %.

Einige afrikanische Länder waren vorbildlich beim Einsatz von COVID-19-Impfstoffen. Trotzdem wurde nach Berichten aus diesen Ländern bisher fast die Hälfte (19 Millionen) der 37 Millionen Dosen des COVID-19-Impfstoffs in Afrika verabreicht.

Die ersten Lieferungen an 41 afrikanische Länder durch COVAX sind seit Anfang März gestaffelt, aber neun Länder haben weniger als ein Viertel der erhaltenen Dosen und 15 Länder weniger als die Hälfte ihrer Dosen verabreicht. Acht Länder haben alle Dosen des durch COVAX erhaltenen Impfstoffs verbraucht.

„Wenn wir Gerechtigkeit bei Impfstoffen fordern, muss Afrika auch die Ärmel hochkrempeln und das Beste aus dem machen, was wir haben. Wir müssen jede Dosis nutzen, die wir haben, um die Menschen zu impfen“, sagte Dr. Matshidiso Moeti, Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Afrika. „Dies ist ein Wettlauf gegen die Zeit und gegen den Virus. Angesichts des begrenzten Vorrats an Impfstoffen empfehlen wir den Ländern, die erste Dosis so schnell wie möglich an so viele Menschen mit hohem Risiko wie möglich zu verabreichen. “

Modellrechnungen zufolge wird die Verabreichung einer einzigen Impfstoffdosis an mehr Menschen in den Bevölkerungsgruppen mit der höchsten Priorität die Sterblichkeitsrate deutlich senken, verglichen mit der Impfung der Hälfte dieser Menschen mit zwei Impfstoffdosen.

Während weltweit 150 Dosen des COVID-19-Impfstoffs pro 1.000 Menschen verabreicht wurden, sind es in Afrika südlich der Sahara nur 8 Dosen pro 1.000 Menschen. Die niedrige Durchimpfungsrate setzt afrikanische Länder einem erhöhten Risiko für massive Ausbrüche aus.

Aufhebung von Patenten auf Impfstoffe „könnte ein Wendepunkt sein

Südafrika und Indien führen die Bemühungen an, die Welthandelsorganisation (WTO) dazu zu bewegen, den Patentschutz auf COVID-19-Medikamente und Impfstoffe vorübergehend aufzuheben. Die Vereinigten Staaten unterstützen auch die Aufhebung der geistigen Eigentumsrechte an COVID-19-Impfstoffen.

„Diese Aussetzung des Patents könnte ein Wendepunkt für Afrika sein, der Millionen von zusätzlichen Dosen freisetzt und unzählige Leben rettet. Wir begrüßen die Führungsrolle, die diese Länder gezeigt haben, und fordern andere auf, sie bei der WTO zu unterstützen, auch für lebensrettende therapeutische Produkte. Wir freuen uns auf einen zügigen Abschluss der Verhandlungen, damit wir die Herstellung und den Einsatz von sicheren und wirksamen Impfstoffen beschleunigen können. Schließlich ist kein Land sicher, solange nicht alle anderen Länder sicher sind“, sagte Dr. Moeti.

Der COVAX-Mechanismus und die WHO untersuchen alle Optionen, um die Auswirkungen des weltweiten Impfstoffmangels abzumildern, einschließlich der Unterstützung der Umverteilung überschüssiger Dosen, der Stärkung der Produktion und der Ermutigung von Lieferanten mit zusätzlichen Kapazitäten, COVAX zu unterstützen und zu priorisieren.

Die WHO unterstützt die afrikanischen Mitgliedstaaten bei ihren Bemühungen um die Einführung der COVID-19-Impfstoffe durch Vorbereitung, Koordinierung, Schulung von Gesundheitsfachkräften, Bereitstellung strategischer und fachlicher Leitlinien und Kommunikationsunterstützung zur Förderung der Impfstoffaufnahme.

Neue Varianten und Risiko des Wiederauftretens

Neue Varianten gefährden den Kontinent durch eine dritte Welle von COVID-19. Die Variante B.1.617, die zuerst in Indien entdeckt wurde, ist in mindestens einem afrikanischen Land gemeldet worden. Darüber hinaus breitet sich der B1.351-Stamm, der zuerst in Südafrika entdeckt wurde, in 23 afrikanischen Ländern aus, und der B1.1.7-Stamm, der zuerst in Großbritannien entdeckt wurde, ist in 20 Ländern vertreten.

Mit der Verbreitung dieser neuen Varianten, gepaart mit einer geringen Durchimpfungsrate sowie der Ermüdung der Bevölkerung durch Barrieremaßnahmen und die Lockerung von Beschränkungen, scheinen die Bedingungen für ein Wiederaufleben der Pandemie gegeben zu sein.

„Die Tragödie in Indien darf hier in Afrika nicht passieren, und wir müssen alle in höchster Alarmbereitschaft bleiben. Die Regierungen müssen sicherstellen, dass die Überwachungs- und Erkennungssysteme stark bleiben, ihre Behandlungskapazitäten neu bewerten und verstärken und die Versorgung mit wichtigen Medikamenten, einschließlich medizinischem Sauerstoff, für die Behandlung von Patienten, die von einer schweren Form der Krankheit betroffen sind, intensivieren“, sagte Dr. Moeti.

Afrikas Bereitschaft

Die Kapazitäten haben sich im letzten Jahr verbessert, aber die Anzahl der Krankenhausbetten, die Sauerstoff bereitstellen können, bleibt in den meisten Ländern begrenzt, ebenso wie die Sauerstoffversorgung. Während die meisten einkommensstarken Länder der Welt über mindestens zwei Intensivbetten pro 100.000 Einwohner verfügen, haben nur neun Länder in der afrikanischen Region eine solche Kapazität an Intensivbetten.

Die WHO unterstützt Länder dabei, ihre Sauerstoffversorgung zu verbessern. Die Organisation bietet Hochrisikoländern technische Unterstützung beim Bau von Sauerstoffproduktionsanlagen und hat bereits mehr als 3500 Sauerstoffkonzentratoren an Länder geliefert. Sie arbeitet mit Berufsverbänden von Ärzten und Krankenschwestern auf dem Kontinent zusammen, um die Ausbildung in der Intensivpflege in den Mitgliedsstaaten zu verbessern.

In Afrika wurden bisher fast 4,6 Millionen Fälle von COVID-19 gemeldet und 123.000 Menschen sind an der Krankheit gestorben. In den letzten zwei Wochen gab es einen leichten Rückgang der Fallzahlen, nachdem sie sechs Wochen lang stabil waren. Allerdings steigt die Zahl der Fälle in neun Ländern, darunter Angola, Cabo Verde, Kamerun und Eritrea. (WHO-Regionalbüro für Afrika)