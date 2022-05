Afrika führt weltweite Rangliste über Grad der Luftverschmutzung an

Die Ergebnisse der Studie „Planetary Health“, die kürzlich in der britischen Wissenschaftszeitschrift The Lancet veröffentlicht wurden, zeigen, dass der afrikanische Kontinent von den 9 Millionen Todesfällen, die jährlich weltweit durch die Luftverschmutzung verursacht werden, am stärksten betroffen ist. Dieses Phänomen, das sowohl die Menschen als auch die biologische Vielfalt betrifft, zieht zunehmend die Aufmerksamkeit der afrikanischen Politiker auf sich.

Der Tschad, die Zentralafrikanische Republik (ZAR), Niger, Burkina Faso, Somalia und Südafrika gehören zu den Top-10-Ländern der Welt, die den Rekord an Todesfällen aufgrund von Luftverschmutzung verzeichnen. Insgesamt tötet das Phänomen seit 2015 jedes Jahr 9 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Laut der britischen Wissenschaftszeitschrift The Lancet ist dies ein Anstieg von 7% im Vergleich zum vorherigen Jahrzehnt.

„Damit steht die Umweltverschmutzung in Bezug auf die Todesfälle auf einer Stufe mit dem Rauchen. Covid-19 hat im Vergleich dazu seit Beginn der Pandemie weltweit etwa 6,7 Millionen Menschen getötet“, heißt es in dem Bericht, der mithilfe von Daten der Universität Washington erstellt wurde.

Während in der Regel industrielle Prozesse (giftige Chemikalien, Rauch) und die Urbanisierung verantwortlich gemacht werden, haben verschmutztes Wasser und Böden die Verschmutzung auf dem Kontinent schnell verstärkt, was zu wirtschaftlichen Verlusten von schätzungsweise 4,6 Billionen US-Dollar pro Jahr geführt hat. Einige Länder wie Äthiopien und Nigeria konnten die Zahl der Todesfälle durch Umweltverschmutzung zwischen 2000 und 2019 dank zahlreicher staatlicher Programme um zwei Drittel senken, heißt es in dem Bericht.

Aus der Sackgasse herauskommen

Während 51% der 600 Tonnen Abfall, die Uganda jährlich produziert, laut der International Union for Conservation of Nature (IUCN) in der Natur landen, hat das ostafrikanische Land Vorschriften und Standards für die Luftqualität entwickelt, insbesondere für Emissionen, die von Fahrzeugen und der Industrie verursacht werden.

In Marokko, wo fossile Brennstoffe, insbesondere Kohle, Öl und Gas, laut dem marokkanischen Amt für Elektrizität und Trinkwasser (Onee) immer noch mit über 63 % im Energiemix ins Gewicht fallen, setzen die Behörden auf die Energiewende als Mittel zur Widerstandsfähigkeit gegen den Klimawandel. Auch Togo hat in den letzten Jahren große Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien entwickelt, um seinen Strommix zu diversifizieren und das Ziel der CO2-Neutralität zu verfolgen. (Quelle: afrik21)