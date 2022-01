Afrika / Fußball /CAN: Hotel nicht edel genug für Mannschaft aus Gabun – 20.000 USD Strafe zu zahlen

Der Afrikanische Fußballverband (CAF) verhängte gegen die Nationalmannschaft Gabuns eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 US-Dollar wegen der Nichteinhaltung der Vorschriften und Richtlinien für die Unterbringung im Rahmen des Afrika-Cups (CAN), der derzeit in Kamerun ausgetragen wird.

Nach einer Disziplinartagung am Sonntag in Yaoundé, der Hauptstadt des Gastgeberlandes, warf der Weltverband der Delegation vor, ohne seine Genehmigung das Hotel gewechselt zu haben.

Am 6. Januar hatten sich die Gabuner geweigert, ihre Mannschaft in einem von der CAF genehmigten ****Hotel unterzubringen, und stattdessen eine andere Unterkunft nach ihren Wünschen gefunden. Auf Nachfrage teilte die gabunische Seite mit, dass die ihrer Auswahl zugewiesene Unterkunft „nicht alle für einen Spitzensportler erforderlichen Annehmlichkeiten“ aufgewiesen habe.

Wie heißt es doch so schön: Nobel geht die Welt zugrunde …