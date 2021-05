Afrika/Fußball/Gabun: Guelor Kanga „Von diesem „Sturm“ habe ich viel gelernt“

Nach der Veröffentlichung der CAF-Entscheidung bezüglich der Beschwerde der FECOFA gegen ihn atmet Guelor Kanga auf. Nachdem die Klage abgewiesen wurde, bedankt sich der gabunische Nationalspieler bei seinen Unterstützern. Nach der Entscheidung der CAF, die Beschwerde der FECOFA zurückzuweisen, freute sich Guelor Kanga zunächst in einem Live-Video auf Instagram. Kurz danach veröffentlichte er auf dem gleichen sozialen Netzwerk eine Dankesmessage.

„Ein herzliches Dankeschön an alle, die mich von nah und fern unterstützt haben, während dieses Sturms, der die sozialen Netzwerke erschüttert hat und mir auch viele Lektionen erteilt hat. Wie man oft sagt: Was uns nicht umbringt, macht uns stärker“, postete der Spieler auf Instagram.

Gabun kann sich nun in aller Ruhe auf die Teilnahme am nächsten African Cup of Nations (CAN 2022) vorbereiten. Dem Land drohte die Disqualifikation, falls die Vorwürfe gegen Guelor Kanga bewiesen worden wären.