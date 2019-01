Afrika / Gabun: Putschversuch – Militär kündigt „nationalen Rat zur Erneuerung“ an

In Gabun hat ein Putschversuch stattgefunden. Soldaten der Republikanischen Garde (GR) stürmten das nationale Radio und lasen eine Erklärung vor, in der sie die Gründung eines nationalen Rates zur Erneuerung Nationalrates ankündigten.

Das Kommuniqué, das den Putsch ankündigte, wurde heute Morgen gegen 5 Uhr von Leutnant Kellu Ondo Obiang, dem stellvertretenden Befehlshaber der Ehrengarde, vorgelesen.

Nach unseren Direktinformationen sind die Straßen blockiert, es fallen Schüsse, die Menschen verbarrikadieren sich zu Hause.

Präsident Ali Bongo erholt sich derzeit in Marokko von einem in Saudi-Arabien am 24. Oktober erfolgten Schlaganfall.

(ia, Foto: screenshot youtube)

Update 07.01.2019, 10h00: Die Regierung erklärt, die Putschisten seien festgenommen worden.