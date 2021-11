Afrika/Kampf gegen den Terrorismus: Senegal bittet China um Militärhilfe

Die senegalesische Regierung bat China am Montag um Hilfe, um die Armeen in der Sahelzone im Kampf gegen bewaffnete Gruppen zu unterstützen, berichtet das mauretanische Portal Saharamedia.

In ihrer Rede auf dem Gipfeltreffen des China-Afrika-Forums in Dakar äußerte die senegalesische Außenministerin Aïssata Tall Sall (Foto) den Wunsch, dass China eine wichtige Rolle im Kampf gegen den Terrorismus in der Sahelzone spielen möge.

Die senegalesische Außenministerin erklärte, dass Chinas Position und sein starker Einfluss es dem Land ermöglichen würden, Senegal und anderen Ländern der Region, die am Kampf gegen den Terrorismus beteiligt sind, zu helfen.

Sie sagte weiter, dass die Armeen in der Region Hilfe benötigten, um gegen bewaffnete Gruppen vorzugehen und meinte, dass chinesische Hilfe in diesem Bereich gefragt sei.

Die chinesisch-afrikanische Zusammenarbeit konzentriert sich auf Investitionen im Entwicklungsbereich. Der Gesamtwert der Direktinvestitionen chinesischer Unternehmen in Afrika erreichte bis 2020 43 Milliarden US-Dollar, während die Handelsrate auf über 21%