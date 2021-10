Afrika: Klimawandel führt zu wachsender Ernährungsunsicherheit, Armut und Vertreibung

Veränderte Niederschlagsmuster, steigende Temperaturen und extremere Wetterereignisse trugen im Jahr 2020 zu zunehmender Ernährungsunsicherheit, Armut und Vertreibung in Afrika bei und verschärften die durch die COVID-19-Pandemie ausgelöste sozioökonomische und gesundheitliche Krise, so ein neuer, von der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) koordinierter Bericht mehrerer Institutionen.

Der Bericht „State of the Climate in Africa 2020“ bietet eine Momentaufnahme der Trends und Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich des Anstiegs des Meeresspiegels und des Abschmelzens der Gletscher des Kontinents. Er verdeutlicht die unverhältnismäßige Anfälligkeit Afrikas und zeigt, dass der potenzielle Nutzen von Investitionen in Klimaanpassung, Wetter- und Klimadienste und Frühwarnsysteme die Kosten bei weitem übersteigt.

„Im Jahr 2020 waren die Klimaindikatoren in Afrika durch eine anhaltende Erwärmung der Temperaturen, einen beschleunigten Anstieg des Meeresspiegels, extreme Wetter- und Klimaereignisse wie Überschwemmungen, Erdrutsche und Dürren und die damit verbundenen verheerenden Auswirkungen gekennzeichnet. Das rasche Schrumpfen der letzten verbliebenen Gletscher in Ostafrika, die in naher Zukunft voraussichtlich vollständig schmelzen werden, signalisiert die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden und unumkehrbaren Wandels des Erdsystems“, so WMO-Generalsekretär Prof. Petteri Taalas im Vorwort.

„Neben der Erholung von COVID-19 ist die Stärkung der Klimaresilienz eine dringende und anhaltende Notwendigkeit. Investitionen sind insbesondere in den Kapazitätsaufbau und den Technologietransfer sowie in die Verbesserung der Frühwarnsysteme der Länder, einschließlich der Wetter-, Wasser- und Klimabeobachtungssysteme, erforderlich“, so Prof. Taalas.

Der Bericht ist ein gemeinsames Produkt der WMO, der Kommission der Afrikanischen Union, der Wirtschaftskommission für Afrika (ECA) über das Africa Climate Policy Centre (ACPC), internationaler und regionaler wissenschaftlicher Organisationen und Organisationen der Vereinten Nationen.

Der Bericht wurde am 19. Oktober während des Außerordentlichen Weltmeteorologenkongresses und im Vorfeld der UN-Klimaverhandlungen (COP26) veröffentlicht. Die Studie untermauert die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Dringlichkeit, die globalen Treibhausgasemissionen zu senken, die Klimaziele zu erhöhen und die Finanzierung der Anpassung zu verbessern.

„Afrika ist Opfer zunehmender Wetter- und Klimaschwankungen, die zu Katastrophen und Störungen der wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Systeme führen. Bis 2030 werden schätzungsweise bis zu 118 Millionen extrem arme Menschen (d. h. Menschen, die von weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag leben) in Afrika von Dürren, Überschwemmungen und extremer Hitze betroffen sein, wenn keine angemessenen Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Dies wird die Bemühungen zur Armutsbekämpfung zusätzlich belasten und das Wohlstandswachstum erheblich behindern“, sagte S.E. Josefa Leonel Correia Sacko, Kommissarin für ländliche Wirtschaft und Landwirtschaft der Kommission der Afrikanischen Union.

“ In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara könnte der Klimawandel das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2050 um bis zu 3 % weiter senken. Dies stellt eine ernsthafte Herausforderung für Klimaanpassungs- und Resilienzmaßnahmen dar, da sich nicht nur die physischen Bedingungen verschlechtern, sondern auch die Zahl der betroffenen Menschen zunimmt“, sagte sie im Vorwort.

Temperaturen: Der 30-jährige Erwärmungstrend für 1991-2020 war in allen afrikanischen Subregionen höher als im Zeitraum 1961-1990 und deutlich höher als der Trend für 1931-1960. Afrika hat sich schneller erwärmt als die globale Durchschnittstemperatur über Land und Meer zusammen. Je nach verwendetem Datensatz war das Jahr 2020 das dritt- bis achtwärmste Jahr, das für Afrika aufgezeichnet wurde.

Anstieg des Meeresspiegels: Der Meeresspiegelanstieg an den Küsten des tropischen und südlichen Atlantiks sowie des Indischen Ozeans liegt mit etwa 3,6 mm/Jahr bzw. 4,1 mm/Jahr über dem globalen Durchschnitt. Der Meeresspiegel an den Mittelmeerküsten steigt mit einer Rate, die etwa 2,9 mm/Jahr unter dem globalen Mittelwert liegt.

Gletscher: Gegenwärtig sind nur drei Berge in Afrika von Gletschern bedeckt – das Mount Kenya-Massiv (Kenia), das Rwenzori-Gebirge (Uganda) und der Kilimandscharo (Vereinigte Republik Tansania). Obwohl diese Gletscher zu klein sind, um als bedeutende Wasserreservoirs zu dienen, sind sie von großer touristischer und wissenschaftlicher Bedeutung. Ihr derzeitiger Rückzug liegt über dem globalen Durchschnitt. Wenn dies so weitergeht, wird der Gletscher bis zu den 2040er Jahren vollständig verschwunden sein. Dem Mount Kenya wird das voraussichtlich schon ein Jahrzehnt früher passieren, womit er zu den ersten ganzen Gebirgszügen gehören wird, die aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels ihre Gletscher verlieren.

Niederschlag: In der Sahelzone, im Rift Valley, im zentralen Nileinzugsgebiet und in Nordostafrika, im Kalahari-Becken und im Unterlauf des Kongo herrschten überdurchschnittlich hohe Niederschläge, die von Überschwemmungen begleitet waren. Trockenheit herrschte an der Nordküste des Golfs von Guinea, im Nordwesten Afrikas und im südöstlichen Teil des Kontinents. Die Dürre in Madagaskar löste eine humanitäre Krise aus.

Ereignisse mit starken Auswirkungen: In vielen Teilen Ostafrikas kam es zu umfangreichen Überschwemmungen. Zu den Ländern, die den Verlust von Menschenleben oder eine erhebliche Vertreibung der Bevölkerung meldeten, gehörten der Sudan, der Südsudan, Äthiopien, Somalia, Kenia, Uganda, der Tschad, Nigeria (das im südlichen Teil ebenfalls von einer Dürre betroffen war), Niger, Benin, Togo, Senegal, Côte d’Ivoire, Kamerun und Burkina Faso. Zahlreiche Seen und Flüsse erreichten Rekordpegelstände, darunter der Viktoriasee (im Mai) sowie der Niger bei Niamey und der Blaue Nil bei Khartum (im September).

Ernährungsunsicherheit: Das Zusammentreffen von langwierigen Konflikten, politischer Instabilität, Klimaschwankungen, Schädlingsausbrüchen und Wirtschaftskrisen, verschärft durch die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie (COVID-19), war die Hauptursache für eine erhebliche Zunahme der Ernährungsunsicherheit. Eine Wüstenheuschreckeninvasion von historischem Ausmaß, die 2019 begann, hatte auch 2020 noch große Auswirkungen in Ost- und am Horn von Afrika.

Bei jeder Überschwemmung oder Dürre in Afrika südlich der Sahara nimmt die Ernährungsunsicherheit um 5-20 Prozentpunkte zu. Die damit einhergehende Verschlechterung des Gesundheitszustands und des Schulbesuchs der Kinder kann längerfristig die Einkommens- und Geschlechterungleichheiten verschärfen. Im Jahr 2020 wird die Zahl der von Ernährungsunsicherheit betroffenen Menschen im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 % steigen.

Vertreibung: Schätzungsweise 12 % aller neuen Vertreibungen weltweit fanden in der Region Ost- und Horn von Afrika statt, mit über 1,2 Millionen neuen katastrophenbedingten Vertreibungen und fast 500 000 neuen konfliktbedingten Vertreibungen. Überschwemmungen und Stürme trugen am meisten zur katastrophenbedingten Binnenvertreibung bei, gefolgt von Dürren.

Investitionen: In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara werden die Kosten für die Anpassung an den Klimawandel in den nächsten zehn Jahren auf 30-50 Milliarden US-Dollar (2-3 % des regionalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)) geschätzt, um noch höhere Kosten für zusätzliche Katastrophenhilfe zu vermeiden. Eine klimaresistente Entwicklung in Afrika erfordert Investitionen in die hydrometeorologische Infrastruktur und in Frühwarnsysteme, um sich auf eskalierende gefährliche Ereignisse mit großen Auswirkungen vorzubereiten.

Frühwarnungen: Haushaltserhebungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Äthiopien, Malawi, Mali, Niger und der Vereinigten Republik Tansania ergaben unter anderem, dass ein breiterer Zugang zu Frühwarnsystemen und Informationen über Lebensmittelpreise und Wetter (selbst mit einfachen Text- oder Sprachnachrichten, die die Landwirte darüber informieren, wann sie pflanzen, bewässern oder düngen sollten, was eine klimaangepasste Landwirtschaft ermöglicht) das Potenzial hat, die Wahrscheinlichkeit von Ernährungsunsicherheit um 30 Prozentpunkte zu verringern.

Anpassung: Die rasche Umsetzung afrikanischer Anpassungsstrategien wird die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln und mehr Arbeitsplätze schaffen, um die wirtschaftliche Erholung von der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. Die Verfolgung der gemeinsamen Prioritäten des Aktionsplans der Afrikanischen Union für eine grüne Erholung würde die nachhaltige und grüne Erholung des Kontinents von der Pandemie erleichtern und gleichzeitig wirksame Klimamaßnahmen ermöglichen. (WMO)