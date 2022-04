Afrika: Kontaminierte französische Pizzen in 15 Länder geliefert

„Buitoni verkauft keine Pizzen Fraîch’up direkt im Ausland“, verteidigt sich der Sprecher der Marke, die Nestlé, dem weltweiten Giganten der Lebensmittelindustrie, gehört. „Die Pizzen von Fraîch’up werden an Vertriebshändler in Frankreich vertrieben und vermarktet, die sie auf eigene Initiative exportieren und in Geschäften im Ausland weiterverkaufen können“, erklärte er.

Dies könnte also erklären, warum die Pizzen in 15 afrikanischen Ländern gelandet sind. Das Problem besteht darin, dass diese Pizza als Ursache für eine Reihe schwerer Fälle von Ansteckung mit Escherichia Coli gilt, einem Bakterium, das im Verdauungstrakt von Menschen und warmblütigen Tieren vorkommt und von dem einige Stämme insbesondere blutige Durchfälle verursachen können. Zu diesem Ergebnis kamen die französischen Gesundheitsbehörden.

Schwere Fälle von Ansteckung wurden bei etwa zehn Kindern gemeldet. Es gab zwei Todesfälle, aber es wurde nicht bestätigt, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen den Pizzen und den beiden Todesfällen gibt. Wie auch immer, Ende letzten Monats hatte die Generaldirektion für Gesundheit in Frankreich eine Pressemitteilung herausgegeben, in der sie mitteilte, dass Analysen einen Zusammenhang zwischen mehreren Fällen von Verzehr von „Tiefkühlpizzen der Produktreihe Fraîch’UP der Marke Buitoni, die mit Escherichia-Coli-Bakterien kontaminiert sind“, bestätigt hätten. Diese Pizzen werden in Caudry, Frankreich, in der Fabrik von Buitoni hergestellt.

Nestlé hatte diese nicht zum Verzehr geeigneten Pizzen massiv zurückgerufen.

Die Präfektur hatte seither nach zwei Hygieneinspektionen die gesamte Produktion untersagt. Am 18. März 2022 hatte Nestlé diese nicht zum Verzehr geeigneten Pizzen bereits massiv aus Ländern wie Frankreich, Luxemburg und Belgien zurückgerufen. In Afrika wurden diese Pizzen jedoch in Benin, Burkina Faso, der Elfenbeinküste, Dschibuti, der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo, Gabun, Mauritius, Madagaskar, Guinea, Mali, Senegal, Marokko, Niger und Kamerun weiter vertrieben.

Dies geht zumindest aus einer Meldung des Rapid Alert System for food and Feed hervor, einem internationalen Warnmechanismus für Lebensmittelrisiken. Ein Sprecher der Europäischen Kommission bestätigte die Information am Donnerstag, den 7. April. Die anderen Länder, in denen die Pizzen vertrieben wurden, sind Katar, Slowenien, Andorra, die Schweiz und St. Martin. (Quelle: lanouvelletribune, Foto: Engin Akyurt auf Pixabay)