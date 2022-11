Afrika-Kuriosum des Tages/Der Standard: Todesurteil gegen 49 Menschen in Algerien – Unschuldiger wurde als „Feuerteufel“ verbrannt

Die Anschuldigungen gegen den Mann waren laut Medienberichten falsch. Anstatt Feuer zu legen, soll er Waldbrände gelöscht haben.

Sie sollen einen Mann angezündet und bei lebendigem Leib verbrannt haben: Ein Gericht in Algerien hat deshalb 49 Menschen zum Tode verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die Beschuldigten den Mann vor mehr als einem Jahr getötet und seine Leiche geschändet haben, wie Algeriens staatliche Nachrichtenagentur APS am Donnerstag meldete. 28 Angeklagte seien zu Gefängnisstrafen zwischen zwei und zehn Jahren verurteilt, 17 weitere freigesprochen worden.

