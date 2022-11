Afrika-Kuriosum des Tages: Geisterjäger richten sich in einer Universität in Südafrika ein

Infrarotkamera, Bewegungs- und Wärmedetektoren, Funkgeräte – ein technisches Arsenal, um die Existenz paranormaler Phänomene nachzuweisen. Bei Einbruch der Dunkelheit in Pretoria, in diesem stillgelegten Flügel einer der größten Universitäten Südafrikas, beginnt die Erkundung.

„Anders kann man es nicht erklären, wir sind buchstäblich eine Gruppe von Jungs, die im Dunkeln stehen, niemandem Fragen stellen und kleinen blinkenden roten und blinkenden grünen Lichtern folgen. Ich kann verstehen, warum die Leute uns für verrückt halten“, erklärt Rivas Bright, Wartungsleiter und Gründer von The Upsidedown.

In Südafrika hat sich dieses Team auf die Jagd nach Geistern spezialisiert. So unrealistisch das auch klingen mag, haben seine Mitglieder bereits ein Dutzend Orte abgeklappert, an denen unerklärliche Vorkommnisse gemeldet wurden. Die Universität öffnete ihnen ihre Türen unter der Bedingung, dass ihr Name nicht erwähnt wird. Rivas läutet eine Glocke, um sich den Geistern vorzustellen.

Die Gadgets werden auf den Böden inmitten von Laubhaufen abgelegt, um auch die geringste Präsenz eines Geistes aufzuspüren. Das Team spricht mit den potenziell anwesenden Geistern, ohne sie zu vertreiben. Alles wird gefilmt, um eventuelle Beweise zu erhalten. Die Gruppe berichtet über ihre Recherchen in ihren sozialen Netzwerken. (Quelle: africanews)