Afrika-Kuriosum des Tages/Krone.at: Malmö-Star Mohamed Buya Turay lässt sich bei seiner Trauung in Sierra Leone vertreten

Unfassbar, aber wahr! Malmös neuer Stürmer Mohamed Buya Turay hat sich auf seiner eigenen Hochzeit vertreten lassen – von seinem Bruder …

Wie es dazu kam? Malmö wollte, dass der Stürmer vor der offiziellen Verkündung des Transfers am 22. Juli nach Schweden kommt, um sich schneller zu integrieren und seine neuen Teamkameraden kennenlernen zu können. Also musste Turay reagieren.

Doch anstatt die Hochzeit mit Partnerin Suad Baydoun einfach zu verschieben, ließ er sich bei der Vermählung in seinem Heimatland Sierra Leone am 21. Juli vertreten – und das von seinem Bruder, der ihm glücklicherweise auch noch sehr ähnlich schaut. Also wurde gefeiert, als ob Mohamed anwesend sei.

