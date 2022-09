Afrika-Kuriosum: Südafrikanischer Pastor liegt seit über einem Jahr in der Leichenhalle – Familie wartet auf Auferstehung

Der 53-jährige Gründer des Miracle Centre im Norden von Johannesburg starb am 15. August 2021, nachdem er krank geworden war, berichtet das Portal Saharareporters.

Der beliebte südafrikanische Pastor Siva Moodley befindet sich immer noch in einer Leichenhalle in Gauteng, nachdem er nicht – wie versprochen – wieder auferstanden ist. Der besagte Geistliche hat also bisher 13 Monate in der Leichenhalle verbracht.

Moodley, der im In- und Ausland viele Anhänger hat, wurde in der religiösen Gemeinschaft für eine Reihe von angeblichen „Wundern“ verehrt, die er zu Lebzeiten vollbracht haben soll, berichtet The South African. Kritiker sind jedoch der Ansicht, dass diese „mit leichter Hand“ vollbracht wurden.

Seit seinem Tod vor fast 400 Tagen liegt der Pastor leblos im Martins Funeral Home. Die Einrichtung in Fourways wurde für die Betreuung des religiösen Führers gut bezahlt, doch selbst die knapp 60.000 Rupien (rd. 3.540 Euro) sind langsam aufgebraucht.

Martin du Toit, der das Bestattungsunternehmen leitet, erklärte kürzlich gegenüber IOL, dass er eine gerichtliche Genehmigung für die Verbrennung oder Einäscherung der Leiche anstrebt. In der Tat scheinen selbst die eifrigsten Befürworter des Pastors die Hoffnung auf eine Wiederauferstehung aufgegeben zu haben. Moodley hat in den letzten 12 Monaten keinen Besuch bekommen.

Allerdings sind die Social-Media-Konten des Pastors, vor allem Twitter, immer noch in Betrieb – und jeden Tag werden Tweets gepostet, als ob sie von ihm stammen würden. Die Gottesdienste werden nach wie vor per Live-Stream in den sozialen Medien übertragen, wobei die Predigten von seiner Frau und seinem Sohn gehalten werden.