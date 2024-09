Afrika leidet unverhältnismäßig stark unter dem Klimawandel und den Kosten der Anpassung

Abidjan, Elfenbeinküste (WMO) – Laut dem Africa Climate Status Report 2023, einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), belastet der Klimawandel Afrika zunehmend, für das die unerlässlichen Maßnahmen zur Anpassung an das Klima unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen.

Afrikanische Länder verlieren durchschnittlich 2-5% ihres Bruttoinlandsprodukts (BIP) bei der Bewältigung von Wetterextremen, und viele von ihnen wenden bis zu 9% ihres Budgets für diesen Zweck um. Laut dem oben genannten Bericht wird geschätzt, dass Subsahara-Afrika in den nächsten zehn Jahren jährlich 30 bis 50 Milliarden US-Dollar (US-Dollar) für Anpassungsmaßnahmen ausgeben wird, was 2 bis 3 Prozent seines BIP entspricht.

Ohne angemessene Maßnahmen könnten bis 2030 bis zu 118 Millionen extrem arme Menschen (die mit weniger als 1,90 US-Dollar pro Tag auskommen müssen) in Afrika von Dürre, Überschwemmungen und extremer Hitze bedroht sein. Den Zahlen in diesem Bericht zufolge wird dies eine zusätzliche Belastung für die Bemühungen zur Armutsbekämpfung darstellen und das Wachstum deutlich bremsen.

Die afrikanischen Länder müssen der Erhöhung der Investitionen in die nationalen Wetter- und hydrologischen Dienste (NWHD) Priorität einräumen und die Umsetzung der Initiative „Frühwarnungen für alle“ beschleunigen, um Leben und Lebensgrundlagen zu retten. Ebenfalls in dem Bericht heißt es, dass ein solches Vorgehen dazu beitragen wird, Risiken zu mindern, Anpassungskapazitäten zu stärken, die Widerstandsfähigkeit auf lokaler, nationaler und regionaler Ebene zu erhöhen und die Strategien für eine nachhaltige Entwicklung zu lenken.

Der Bericht konzentriert sich auf die Indikatoren und Auswirkungen des Klimawandels im Jahr 2023, dem weltweit wärmsten Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Er ergänzt den Bericht der WMO über den Zustand des Weltklimas und ist Teil einer Reihe von Regionalberichten der WMO, die Beobachtungsdaten verbreiten sollen, die Initiativen leiten und die Entscheidungsfindung unterstützen.

In den letzten 60 Jahren hat sich Afrika schneller erwärmt als der Rest der Welt. Im Jahr 2023 ertrug der Kontinent tödliche Hitzewellen, starke Regenfälle, Überschwemmungen, tropische Wirbelstürme und lang anhaltende Dürren, wie die Generalsekretärin der WMO, Celeste Saulo, berichtete.

„Während viele Länder am Horn von Afrika, im südlichen Afrika und in Nordwestafrika 2023 weiterhin unter einer außergewöhnlichen mehrjährigen Dürre litten, erlebten andere Länder extreme Niederschlagsereignisse, die zu Überschwemmungen mit vielen Opfern führten. Diese Extremereignisse hatten verheerende Auswirkungen auf die Bevölkerung und schwerwiegende wirtschaftliche Folgen“, erklärte sie.

„Dieses Szenario setzte sich auch 2024 fort. Einige Gebiete im südlichen Afrika wurden von einer verheerenden Dürre heimgesucht. Außergewöhnliche saisonale Niederschläge brachten Tod und Verwüstung in die ostafrikanischen Länder, zuletzt in den Sudan und den Südsudan. Eine ohnehin schon verzweifelte humanitäre Krise hat sich dadurch noch weiter verschärft“, erklärte sie.

Gemeinsam mit ihren Partnern werden die WMO, die Kommission der Afrikanischen Union, die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika und die Afrikanische Ministerkonferenz für Meteorologie (AMCOMET) den Bericht am 2. September 2024 in Abidjan (Côte d’Ivoire) auf der zwölften Konferenz über Klimawandel und Entwicklung in Afrika vorstellen.

„Der Bericht über den Zustand des Klimas in Afrika im Jahr 2023 unterstreicht die Dringlichkeit von Investitionen in Wetterdienste und Frühwarnsysteme, um die Anpassung an den Klimawandel zu erleichtern und die Widerstandsfähigkeit in Afrika zu stärken. Während sich die Auswirkungen des Klimawandels weltweit weiterhin bemerkbar machen, befindet sich der afrikanische Kontinent in einer entscheidenden Phase“, sagte S.E. Frau Josefa Leonel Correia Sacko, Botschafterin und Kommissarin für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, blaue Wirtschaft und nachhaltige Umwelt der Kommission der Afrikanischen Union.

„Die mit dem Klimawandel verbundenen Phänomene und Wetterbedingungen bringen unverhältnismäßig hohe Belastungen und Risiken für Afrika mit sich. Sie führen zu massiven humanitären Krisen, die Landwirtschaft und Ernährungssicherheit, Bildung, Energie, Infrastruktur, Frieden und Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Wasserressourcen und die sozioökonomische Entwicklung insgesamt beeinträchtigen“, betonte sie.