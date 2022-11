Afrika-Lese-Videotipp/ZDF: Lage im Kongo spitzt sich zu – „Wir sterben hier, und es kümmert niemanden“

Kämpfe, Hunger und Unterdrückung – die Lage der Menschen im Kongo wird immer schlimmer. Und die Welt schaut weg, kritisieren Aktivisten.

Rebecca Kabugho ist in Eile. Sie hat gerade bei Freunden Kleider gesammelt, einige haben ihr noch Geld mitgegeben. Kabugho hält am Straßenrand in der ostkongolesischen Stadt Goma Ausschau nach einem Motorradtaxi. Sie will aufs Land fahren. Zu den Menschen, die vor den Kämpfen zwischen der Armee und der Miliz M23 geflüchtet sind. Kabugho ist Teil der Bürgerbewegung „Goma activ“. Die Gruppe bringt Brei für die Kinder in die Lager, sie singen und tanzen mit ihnen, wollen sie so auf andere Gedanken bringen.

Kämpfe zwischen Miliz und Regierung nehmen zu

Seit sich der Konflikt im März erneut zugespitzt hat, sind nach Angaben der Vereinten Nationen über 262.000 Menschen im Kongo vertrieben worden. Nachts wird es kalt in den Lagern. Manche sterben an Erschöpfung, Frauen gebären ohne jede Hilfe am Straßenrand.

HIER der ZDF-Beitrag.