Afrika-Lesetipp/Augsburger Allg.: Familiendrama – In Deutschland geboren und nach Nigeria abgeschoben

Eine Familie von Langzeitgeduldeten as Nigeria soll abgeschoben werden – und das in der Osterwoche. Der Dillinger Georg Schrenk ist außer sich. Vor Ostern muss eine Familie aus Nigeria Deutschland verlassen.

Die Wut spricht aus jeder Zeile: „Geht man so mit Menschen um? Nächtliche Abschiebung in Dillingen in der Osterwoche!“, schreibt Georg Schrenk. Der Koordinator der Dillinger Asylhelfergruppe ist sauer. Denn nur wenige Tage vor Ostern muss eine Familie, die schon seit acht Jahren in Deutschland lebt, das Land verlassen. Mitsamt ihrer drei Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren.

Lesen Sie HIER den Beitrag in der Augsburger Allgemeine.