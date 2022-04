Afrika-Lesetipp/br.de: EU-Zustrom-Richtlinie – Geflüchtete erster und zweiter Klasse?

Geflüchtete aus der Ukraine haben mehr Rechte als Geflüchtete aus anderen Kriegsgebieten. Das liegt an einer EU-Richtlinie. Gibt es eine Zwei-Klassen-Gesellschaft? Der Münchner Kardinal Reinhard Marx meint, das dürfe es so nicht geben.

Seit Monaten demonstrieren Geflüchtete aus Sierra Leone am Georg-Freundorfer-Platz in München für ein Aufenthaltsrecht. Viele der Geflüchteten sind schon seit Jahren in Deutschland. Sie haben Familien hier, befinden sich in Ausbildung, haben Deutsch gelernt. Doch jetzt sollen sie abgeschoben werden. An diesem Donnerstag ist Kardinal Reinhard Marx gekommen, um mit ihnen zu sprechen. Er betont: Es dürfe keine Geflüchteten zweiter Klasse geben.

