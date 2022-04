Afrika-Lesetipp/BZ: Marokko, Ukraine, Berlin – Krieg stiehlt geflüchteten Studierenden die Zukunft

Russlands Angriff überraschte Studierende aus Drittländern an ukrainischen Hochschulen. Viele flohen nach Berlin und leben jetzt unter prekären Bedingungen.

Es falle ihr schwer, sich Gedanken um die Zukunft zu machen, nachdem alles zerbrochen ist, sagt Faith. Sie sitzt gemeinsam mit ihrer Freundin Easy auf einer Bierbank vor dem Stand für aus der Ukraine geflohene PoC und Queere am Berliner Hauptbahnhof. Die Abkürzung PoC steht für Person of Colour, also Menschen mit einer nichtweißen Hautfarbe. Faith, 28, und Easy, 24, stammen aus Marokko. Sie sind beide nicht heterosexuell. Sie wollen deshalb nur ihre Spitznamen verraten. Faith hat Familie in Deutschland. Die soll nichts von ihrer queeren Sexualität erfahren.

Lesen Sie HIER den Artikel in der Berliner Zeitung.