Afrika-Lesetipp: Das Intermezzo eines katholischen Äthiopien – Ignatius von Loyola und die Jesuiten

Kaum hatte Ignatius von Loyola den Jesuitenorden gegründet, begann er sich für die Missionierung des Horns von Afrika zu interessieren. Später schickte er seine Anhänger dorthin. Nach ersten Erfolgen scheiterten sie jedoch.

Der Baske Ignatius von Loyola gründete 1534 die „Societas Iesu“. Von Anfang an beschäftigten den Ordensgründer missionarische Fragen und – er hatte bereits 1523 eine Pilgerfahrt nach Palästina gemacht – das Christentum des Orients. Besonderes Interesse an Äthiopien entwickelte Ignatius durch seinen Aufenthalt in Rom, als er die formelle Zustimmung von Papst Paul III. zur Gründung des neuen Ordens erhielt.

