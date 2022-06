Afrika-Lesetipp/Der Freitag: Student aus Kongo kämpft mit russischen Separatisten gegen die Ukraine

Luhansk. Der Kongolese Jean Claude Sangwa hat in Luhansk zur Waffe gegriffen, um gegen die Ukraine zu kämpfen. Seine prorussischen Ansichten sind zum großen Teil Mainstream in Afrika.

An der Seite prorussischer Separatisten zu kämpfen und die unprovozierte russische Invasion der Ukraine zu unterstützen, stand nicht in der Broschüre der Universität Luhansk, als der 27-jährige Student Jean Claude Sangwa aus der Demokratischen Republik Kongo vergangenes Jahr in die abtrünnige Region zog, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren.

Aber als der Chef der russisch kontrollierten, selbsterklärten Volksrepublik Luhansk am 19. Februar eine volle Mobilmachung der Region verkündete, war Sangwa schnell entschlossen. Zusammen mit zwei befreundeten Studienkollegen aus seinem Heimatland und der Zentralafrikanischen Republik schloss er sich den lokalen Milizen an, um gegen die Ukraine zu kämpfen.

„Es kam Krieg in unsere Republik. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich bin ein Mann und muss kämpfen“, erklärte Sangwa in gebrochenem Russisch. Und auf die Frage, warum er sich der Miliz angeschlossen hat, fügt er hinzu: „Die ganze Welt kämpft gegen Russland.“

Nach Russland kam Sangwa vor zwei Jahren, um in Rostow zu studieren, einer Stadt nahe der ukrainischen Grenze. Später zog er nach Luhansk, das 2014 von Russland unterstützte Separatisten eingenommen hatten.

